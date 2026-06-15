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Violenza

Aggressione in piazza Dante stanotte con un taglierino: uomo soccorso con due ferite da 15 cm sul torace

L'uomo ha riferito di essere stato aggredito per essere rapinato e di aver fotografato i responsabili

parcheggio moto piazza dante notte

Genova. Intorno alle 4:30 di questa notte, la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in piazza Dante per un’aggressione: alcuni ragazzi di passaggio avevano segnalato un uomo a terra.

Si tratta di un 31enne di nazionalità algerina, che ha riferito di aver subito un’aggressione a scopo di rapina da parte di alcuni soggetti, dileguatisi, che gli hanno provocato due ferite al torace di circa 15 centimetri l’una con un taglierino, fortunatamente con modesta penetrazione.

I rapinatori sarebbero stati fotografati dalla vittima. L’uomo è stato medicato e condotto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. A indagare sul fatto è la polizia di Stato.

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