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Via cadorna

Aggredito e preso a calci in faccia in un locale: ricoverato al San Martino

E' successo poco prima dell'una in un bar di via Cadorna. La polizia locale avrebbe identificato l'aggressore

aggressione via cadorna

Genova. Un uomo di circa 65 anni è stato aggredito questa notte in un locale di via Cadorna nel quartiere della Foce. E’ successo poco prima dell’una.

La dinamica dell’aggressione è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto con quattro pattuglie. L’aggressore è stato fermato poco dopo.

Il 65enne sarebbe stato strattonato, buttato a terra e preso a calci in faccia, subendo anche una momentanea perdita di coscienza. Per questo oltre all’ambulanza è arrivata anche l’automedica del 118.

Fortunatamente si è ripreso ed è stato portato dai militi della Squadra Emergenze in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

 

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