Aggredito e preso a calci in faccia in un locale: ricoverato al San Martino

Genova. Un uomo di circa 65 anni è stato aggredito questa notte in un locale di via Cadorna nel quartiere della Foce. E’ successo poco prima dell’una.

La dinamica dell’aggressione è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto con quattro pattuglie. L’aggressore è stato fermato poco dopo.

Il 65enne sarebbe stato strattonato, buttato a terra e preso a calci in faccia, subendo anche una momentanea perdita di coscienza. Per questo oltre all’ambulanza è arrivata anche l’automedica del 118.

Fortunatamente si è ripreso ed è stato portato dai militi della Squadra Emergenze in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.