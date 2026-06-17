Accerchiato e preso a bastonate, minorenne finisce al pronto soccorso

Genova. Episodio di violenza alla fermata dell’autobus tra via Pianderlino e via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. Intorno a mezzanotte un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito da un gruppo di altri giovani che, secondo le prime testimonianze, lo avrebbero accerchiato e preso a bastonate “come per un regolamento di conti”.

A chiamare i soccorsi è stato l’autista di un mezzo Amt, a sua volta allertato da un uomo che si trovava in sosta con un camper nella zona. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, oltre alla polizia locale mentre il ragazzino è stato preso in carico dai militi della Squadra Emergenza 821 e dai medici del 112.

Dopo aver perso molto sangue e aver riportato un trauma cranico, è stato portato al San Martino, ma non rischia di morire (il codice del ricovero è giallo). Il 17enne, nordafricano, è ospite di una comunità per minori stranieri non accompagnati in un altro quartiere della città, piuttosto distante dal luogo dello scontro.

Si trovava a Pianderlino con quattro amici quando, secondo quanto raccontato dallo stesso giovanissimo, sarebbe arrivato un gruppo di altri giovani, “italiani e albanesi”, che li avrebbero preso di mira. Gli altri ragazzi sono sono riusciti a nascondersi finché il gruppo di aggressori non è fuggito.

Sul posto è arrivata anche la scientifica. Le indagini per risalire al gruppo di aggressori sono affidate alla polizia.

L’appello dei residenti

Il pestaggio della scorsa notte arriva a poche ore dalla divulgazione della lettera-appello del comitato di San Fruttuoso Aps, dove i residenti denunciavano una situazione esplosiva, maturata in questi mese dalla “mancata organizzazione” della comunità e centri alloggio per migranti: la richiesta è quella di un intervento da parte della prefettura, responsabile, secondo i cittadini, di scelte poco lungimiranti sul tema.

“Da una parte del fiume la Regione Liguria sta operando per ampliare la sede del Sert che doveva essere provvisoria (con grave disappunto dei cittadini e una crescente delinquenza), mentre nel cuore del quartiere abbiamo visto fiorire comunità alloggio in vari spazi appartenenti a congregazioni religiose: Ex Giannelline, Ex Santuario del Monte e Camaldoli – continua la missiva indirizzata all’assessora al welfare e servizi sociali Cristina Lodi, alla sindaca di Genova Silvia Salis e al presidente del municipio Ivaldi – In particolare destano preoccupazione la comunità per minori dei Camaldoli, la cui cooperativa che ne aveva la gestione notoriamente è fallita lasciando i minori allo sbaraglio, e la comunità Ex Giannelline. Entrambe le comunità vedono uscire minori a tutte le ore, anche serali, senza educatori che ne controllino spostamenti e azioni”.

“Chiediamo urgentemente al Comune di farsi portavoce e di operare con la Prefettura affinché si ponga rimedio immediato a questa situazione di mancato controllo che sta degenerando, anche perché genera intolleranza fra gli abitanti che, giustamente, non si spiegano le ragioni di tale disorganizzazione – conclude l’appello – Le strutture ospitanti vanno controllate e, se come pare evidente, non sono in grado di garantire un progetto educativo e la sicurezza, vanno dismesse e i giovani bisognosi ricollocati in luoghi più sicuri dove possano ricevere le giuste cure secondo un progetto adeguato”.

Centrodestra all’attacco: “Ogni giorno nuovi casi di violenza”

Di fronte all’episodio immediata la reazione del centrodestra che sia sui social sia con comunicati va all’attacco dell’amministrazione Salis. “Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che vede il nostro municipio protagonista. Nei nostri quartieri prosegue la raccolta firma di commercianti e residenti per chiedere più sicurezza e tutela e noi ovviamente siamo al loro fianco e ci facciamo portavoci delle loro esigenze in ogni sede, a partire da quelle istituzionali anche se, purtroppo, i documenti a nostra firma trovano sempre ostruzionismo da parte della maggioranza”, commenta così il capogruppo di Fratelli d’Italia in municipio Bassa Valbisagno, Andrea Censi.

Gli fa eco la capogruppo in consiglio comunale Alessandra Bianchi: “Un’escalation di violenza fuori controllo che però non sembra in alcun modo preoccupare né il sindaco né l’assessore alla sicurezza, che ha mostrato in più occasioni la sua inadeguatezza ma capiamo che, dopo esser stata di fatto sfiduciata dal sindaco in consiglio comunale, non sia facile poter portare avanti con serenità il lavoro. Le rinnovo l’invito, per senso di responsabilità, a fare un passo indietro per il bene di Genova e dei genovesi”.