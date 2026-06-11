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Affari internazionali, il presidente Bucci incontra il console statunitense Douglass Benning

Tra i temi trattati i legami economici e culturali tra gli Usa e la Liguria

Generico giugno 2026

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato questa mattina, nella sede dell’ente, il console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Douglass Benning.

Il console, che sta per concludere il suo mandato in Italia, ha già effettuato diverse visite istituzionali in Liguria: l’incontro di oggi è stato dunque un ‘saluto’ al territorio. Tra i temi trattati, i legami economici e culturali tra gli Usa e la Liguria.

“È stato un piacere accogliere il console Benning: il nostro incontro è stato molto utile per fare il punto sugli ottimi rapporti tra Stati Uniti e la Liguria e per illustrare le prospettive di crescita e sviluppo della nostra Regione – dichiara il presidente Bucci -. La Liguria sta attraversando una fase di sviluppo: si stanno aprendo nuove opportunità nei settori dell’energia e della sanità, ambiti strategici per il futuro, senza dimenticare la crescita del turismo e del settore crocieristico, settori dove esiste una forte presenza di cittadini statunitensi. Il confronto con il consolato si è rivelato utilissimo per costruire nuove sinergie e collaborazioni”.

In occasione del 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, il presidente Bucci prenderà parte il 17 giugno ad un evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano.

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