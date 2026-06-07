Aeroporto, esplode il caso Musso. Salis: “Incomprensibile”. Pd: “Manovra di Bucci per controllare privatizzazione

Genova. Esplode il caso Musso. Dopo la conferma della mancato rinnovo dell’incarico di presidente al docente di Economia dei trasporti dell’Università, scoppia la polemica politica, con il centrosinistra all’attacco, e che chiama in causa, oltre all’Autorità portuale, anche Governo e Regione Liguria per una supposta “manovra” che arriva durante la delicata fase della privatizzazione dello scalo genovese.

“Sono profondamente stupita e amareggiata dalla decisione relativa al mancato rinnovo dell’onorevole Enrico Musso alla presidenza dell’Aeroporto di Genova – ha commentato la sindaca di Genova, Silvia Salis, appresa la notizia che Enrico Musso non verrà rinnovato alla presidenza dell’Aeroporto di Genova – I risultati positivi ottenuti in questi anni, dall’aumento dei traffici al risanamento economico passando per la gestione dei lavori di ampliamento dell’aerostazione, sono sotto gli occhi di tutti e in netta controtendenza rispetto al passato. Risulta perciò incomprensibile la scelta di interrompere questo percorso virtuoso in una fase così delicata come quella che si sta vivendo, con il processo di privatizzazione dello scalo in corso”.

“Voglio esprimere la mia personale vicinanza a Enrico Musso in questo momento – prosegue la prima cittadina – le nostre storie politiche sono diverse, ma questo non mi impedisce di riconoscere in lui un professionista serio, competente e capace, che serve le istituzioni della nostra città con dedizione e, soprattutto, con ottimi risultati. A tutto questo si aggiunge una certa perplessità nel registrare la sorpresa di alcuni esponenti del centrodestra – conclude Salis – Colpisce, infatti, notare come su una scelta così strategica per una grande infrastruttura del territorio non sembri esserci stata un’adeguata condivisione di informazioni nemmeno all’interno della loro stessa classe dirigente. Genova ha bisogno di valorizzare le sue energie migliori, al di là del colore politico. Rinunciare in questo modo a un patrimonio di competenze così evidente, peraltro in una fase di delicata transizione, rischia di non essere la scelta più utile per il futuro della nostra comunità”.

Pd:”Regia di Rixi e Bucci per controllare la privatizzazione”

“La decisione di non confermare Enrico Musso alla guida dell’Aeroporto di Genova è sorprendente e incomprensibile. Ancora più grave è apprendere che una scelta così importante sarebbe stata comunicata con un semplice messaggio WhatsApp. Parliamo di una persona che non appartiene certo alla sinistra e che, insieme al consiglio di amministrazione e alla struttura dell’aeroporto, ha ottenuto risultati oggettivi: conti risanati, bilanci record e il massimo storico di passeggeri, compagnie e collegamenti. Numeri che parlano da soli. Per questo il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paroli di spiegare pubblicamente le ragioni di questa scelta. Se non dipendono dai risultati, da cosa dipendono?” domanda il consigliere regionale PD Simone D’Angelo in merito alla mancata conferma di Enrico Musso alla guida dell’Aeroporto di Genova.

“Probabilmente le spiegazioni andrebbero chieste direttamente al Viceministro Rixi e al Presidente Bucci, che appaiono come i veri registi di questa scelta, per poter esercitare un controllo più diretto sulla prossima fase di privatizzazione e riassetto societario dell’aeroporto, un passaggio strategico per il futuro di Genova che dovrebbe essere gestito con la massima trasparenza e nell’interesse pubblico, non sulla base di logiche e accordi che oggi appaiono tutt’altro che chiari. Difficile dimenticare quando gli stessi che oggi cambiano i vertici raccontavano che il Colombo non avesse prospettive e lavoravano a una sostanziale svendita dello scalo per pochi spiccioli. Oggi i fatti dimostrano il contrario. Per questo allontanare chi ha contribuito a questo rilancio, senza alcuna spiegazione, è una scelta che merita risposte chiare ai genovesi e ai liguri”, conclude D’Angelo.

“Musso ha guidato il Colombo con efficacia e concretezza, ottenendo risultati che parlano da soli. Il fatto che non appartenga all’area del centrosinistra rende la sua rimozione ancora più difficile da spiegare: non è una questione di schieramento, è una questione di merito – ha aggiunto Francesco Tognoni, Segretario PD Genova – Quando si cambia chi ha fatto bene il proprio lavoro senza dire perché, l’unica conclusione possibile è che le ragioni siano di altra natura. Proprio alla vigilia della privatizzazione, questo non ci rassicura affatto. Bucci, Rixi e Paroli hanno il dovere di essere trasparenti con i genovesi.”

“Tutti coloro che, come me, utilizzano con una certa frequenza e da anni l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, conoscono bene la sua storia e le sue “prestazioni” nel tempo. Quasi uno scalo “fantasma” in certi momenti, è diventato nel passato recente uno scalo vivo, utilizzato e soprattutto rinnovato sotto tanti punti di vista. Aveva pure sorpreso l’uscita dal capitale sociale da parte di Aeroporti di Roma, ma quella stessa società ha preso poi in gestione il parcheggio della aerostazione – commenta il deputato del Partito Democratico Luca Pastorino – Con numeri che parlano di grande ripresa e anche dopo diverse interlocuzioni anche con il mondo politico trasversalmente inteso, la scelta di accantonare Musso appare davvero senza ragione peraltro in un momento di preparazione alla procedura per l’ingresso di privati. Si tratta di un errore? O di una decisione che nasconde nemmeno troppo velatamente una scelta politica chiara da parte della Regione e della Autorità di sistema? In ogni caso, dato che il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 membri, 3 espressione dell’autorità Portuale e 2 di Camera di Commercio, mi pare quantomeno doveroso che queste due realtà spieghino subito le ragioni di questa scelta. Perché altrimenti, diventa troppo scontato arrivare alla volontà del vice ministro Rixi e della Regione Liguria”.