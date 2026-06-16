Aeroporto di Genova, la mossa dell’Autorità portuale: il nuovo presidente è Matteo Paroli

Genova. Colpo di scena per l’Aeroporto di Genova: dopo la mancata conferma di Enrico Musso, l’assemblea dei soci ha nominato presidente Matteo Paroli, che è anche presidente dell’attuale socio di maggioranza al 60%, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

La designazione è avvenuta all’unanimità, quindi col voto favorevole dell’altro socio al 40%, la Camera di Commercio di Genova.

Una scelta che sarebbe dettata dalla necessità di traghettare rapidamente la società di gestione verso la privatizzazione con un socio di mestiere, senza però escludere l’ingresso di Comune di Genova e Regione Liguria per garantire un saldo controllo pubblico.

Il nodo principale, su cui gli attuali azionisti non sono ancora concordi, sarebbe anzitutto la valutazione dell’aeroporto: secondo una perizia di PwC commissionata dall’authority si aggirerebbe sui 13-15 milioni di euro, mentre l’economista Alberto Quagli incaricato dalla Camera di commercio avrebbe stimato circa 20 milioni di euro.

L’altro aspetto da chiarire è la concessione: quella attuale è in scadenza nel 2029, ma allo studio c’era la possibilità di un rinnovo anticipato per accelerare l’entrata dei nuovi soci e garantire loro un piano di investimenti a lungo termine. A confermarlo era stato Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, a margine di una conferenza stampa a febbraio. In quell’occasione era stato ribadito che la sinergia con le crociere sarebbe rimasta un fattore centrale nella strategia di sviluppo.