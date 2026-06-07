Aeroporto di Genova, cambio in vista: Musso non confermato come presidente. Lunedì convocato il cda

Genova. In arrivo un nuovo cambio di rotta per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Dopo due anni di incarico, il docente di Economia dei trasporti dell’Università Enrico Musso, non sarà confermato come presidente.

La notizia, rilanciata da Ansa, arriva da fonti vicine agli azionisti, l’Autorità di sistema portuale e la Camera di commercio ed è stata recentemente confermata dallo stesso Musso in una intervista al quotidiano Secolo XIX. Musso ha convocato per lunedì il consiglio di amministrazione che dovrà a sua volta convocare l’assemblea dei soci per nominare il nuovo presidente e i consiglieri di amministrazione.

Il presidente uscente era stato nominato nel 2024 dall’allora commissario dell’Autority Massimo Seno all’indomani dell’inchiesta che aveva portato all’arresto del presidente dell’Autorità Paolo Emilio Signorini e dell’allora governatore della Liguria Giovanni Toti. Il suo mandato è scaduto con l’approvazione del bilancio 2025 ma è in regime di prorogatio. Alla guida di Musso la società che gestisce lo scalo genovese è stata risanata e l’aeroporto ha toccato il record di un milione e 580 mila passeggeri.

D’Angelo (Pd): “Regia di Rixi e Bucci per controllare la privatizzazione”

“La decisione di non confermare Enrico Musso alla guida dell’Aeroporto di Genova è sorprendente e incomprensibile. Ancora più grave è apprendere che una scelta così importante sarebbe stata comunicata con un semplice messaggio WhatsApp. Parliamo di una persona che non appartiene certo alla sinistra e che, insieme al consiglio di amministrazione e alla struttura dell’aeroporto, ha ottenuto risultati oggettivi: conti risanati, bilanci record e il massimo storico di passeggeri, compagnie e collegamenti. Numeri che parlano da soli. Per questo il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paroli di spiegare pubblicamente le ragioni di questa scelta. Se non dipendono dai risultati, da cosa dipendono?” domanda il consigliere regionale PD Simone D’Angelo in merito alla mancata conferma di Enrico Musso alla guida dell’Aeroporto di Genova.

“Probabilmente le spiegazioni andrebbero chieste direttamente al Viceministro Rixi e al Presidente Bucci, che appaiono come i veri registi di questa scelta, per poter esercitare un controllo più diretto sulla prossima fase di privatizzazione e riassetto societario dell’aeroporto, un passaggio strategico per il futuro di Genova che dovrebbe essere gestito con la massima trasparenza e nell’interesse pubblico, non sulla base di logiche e accordi che oggi appaiono tutt’altro che chiari. Difficile dimenticare quando gli stessi che oggi cambiano i vertici raccontavano che il Colombo non avesse prospettive e lavoravano a una sostanziale svendita dello scalo per pochi spiccioli. Oggi i fatti dimostrano il contrario. Per questo allontanare chi ha contribuito a questo rilancio, senza alcuna spiegazione, è una scelta che merita risposte chiare ai genovesi e ai liguri”, conclude D’Angelo.