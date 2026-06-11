Aeroporto di Genova, nuovo contratto integrativo: da 45 a 30 ore a parità di stipendio

Genova. Dopo mesi di trattative è arrivata la firma del contratto integrativo per i dipendenti dell’aeroporto Colombo, valido per il triennio 2026-2028.

“L’assemblea della settimana scorsa ha dato il mandato alla firma su un testo che consolida diritti acquisiti e ne introduce di nuovi”, spiegano Fabio Ferretti per Filt Cgil, Raffaele Lupia per Fit Cisl, Roberto Gulli e Silvana Comanducci per Uiltrasporti Uil.

Nel pomeriggio di ieri si è svolto l’incontro tra i rappresentanti di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Uil, il direttore generale e il capo del personale dell’aeroporto durante il quale è stata trovata l’intesa per il nuovo contratto. Tra i punti qualificanti: la riduzione dell’orario di lavoro, che era già stato ridotto con il precedente integrativo da 52 ore a 45 e che con il nuovo, a parità di salario, passa da 45 ore a 30.

Sul fronte della sicurezza del personale a contatto con il pubblico, le parti hanno iniziato un confronto e si impegnano a sottoscrivere un protocollo che contenga le misure necessarie a garantirla. Inoltre sono stati inseriti criteri che favoriscono percorsi di reclutamento per l’assunzione diretta del personale somministrato e sono stati creati i presupposti per criteri di priorità dedicati al lavoro stagionale e per le future prossime stabilizzazioni.

A margine della firma Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Uil e la rsa Aziendale hanno manifestato “preoccupazione per l’incertezza generata dalle vicende apprese recentemente dalla stampa rispetto al percorso di privatizzazione in atto. L’azienda si è detta convinta del fatto che i soci stiano lavorando nell’interesse e lo sviluppo dello scalo”.