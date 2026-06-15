Adolescenti e città – spazi di vita, al circolo Pianacci conferenza del sociologo Stefano Laffi

Genova. Martedì 16 giugno, alle 17, presso il Circolo Arci Pianacci, via della Benedicta 14, Genova-Cep, si terrà la conferenza Adolescenti e città – Spazi di vita del sociologo Stefano Laffi.

La conferenza è nell’ambito del ciclo di incontri: Idee e modi per partecipare alla vita della città.

L’iniziativa è realizzata da Circolo Arci Pianacci nell’ambito delle azioni del progetto “Caleidoscopio della Partecipazione” sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo

Il tema dell’adolescenza, gli spazi cittadini, fisici ed emotivi, da dedicare a questa fase della vita è un punto centrale del dibattito odierno.

Dare spazi ai giovani significa attribuirgli una identità indipendente dalle visioni degli adulti, concedergli la possibilità di esprimersi, socializzare, diventare protagonisti delle comunità locali e crescere.

Stefano Laffi ha dedicato buona parte dei suoi studi e lavoro al tema della partecipazione e dell’adolescenza

L’incontro è moderato da Enrico Testino, introduce Maddalena Bartolini – sociologa, intervengono Don Stefano Cicciotti – Parrocchia S. M. Immacolata di Pegli; Carlo Besana, Presidente Onorario Circolo Arci Pianacci; Daniela Matranga, Agorà Coop, coordinatrice Centro di Aggregazione Zenit

All’incontro porteranno la loro esperienza:

Don Stefano Cicciotti, Parroco della Parrocchia S. M. Immacolata di Pegli che lo ha visto, negli ultimi due anni, come promotore di un percorso di quartiere che unisce moltissimi genitori, residenti e giovani nella direzione del sostegno alle difficoltà e di una attenzione alle comunità territoriali da parte dei residenti stessi.

Daniela Matranga, coordinatrice del Centro di Aggregazione Zenit, del Cep, accanto all’Area Pianacci che raccoglie, annualmente, oltre 100 minori ed è un punto di riferimento per i minori e le famiglie del quartiere. Lo Zenit è un progetto del Centro Servizi Famiglie ed è gestito da Agorà Coop nell’ambito del progetto dei Servizi del Comune di Genova. Nel quartiere è un riferimento essenziale ed importante per i giovanissimi dai 6 ai 17 anni e loro famiglie

Carlo Besana, storico animatore e bandiera del Circolo Pianacci. Ha contribuito a cambiare l’immagine del quartiere con le innumerevoli azioni sociali, culturali, ludiche, sportive nell’Area Pianacci. Ha reso il “parco” Area Pianacci un gigantesco dispositivo di animazione sociale al servizio del quartiere.

Chi è Stefano Laffi

Stefano Laffi, autore di diverse pubblicazioni, con Feltrinelli ed altri editori, sugli adolescenti e la partecipazione, è una delle voci più autorevoli su questi temi nel mondo educativo e del terzo settore.

Diplomato al liceo classico, obiettore di coscienza al servizio militare, laureato in economia politica e dottorato in sociologia, ha insegnato sociologia nelle principali università milanesi.

È tra i fondatori di Codici dove svolge ricerca, consulenza, valutazione e formazione.

Da anni cura progetti di partecipazione e presa di parola da parte della cittadinanza, nonché incontri di progettazione e rigenerazione di centri giovanili, scuole, biblioteche e spazi pubblici – sempre a partire dalle aspirazioni e dai desideri di chi li abita.

Sui temi di ricerca tiene conferenze – ha partecipato a due TEDx – pubblica articoli e libri, anche per Feltrinelli. Ha collaborato al film Futura, selezionato per il festival del cinema di Cannes e nel decalogo dei film dell’anno redatto ogni anno da New York Times nel 2021.

Tra le pubblicazioni:

Immagina. Antidoti contro la rassegnazione- Feltrinelli – 2025

Quello che dovete sapere di me – Feltrinelli – 2016

Crescere nonostante. Un romanzo di formazione –-Edizioni dell’Asino – 2015

La congiura contro i giovani – Feltrinelli -2014

Il furto. La mercificazione dell’età giovanile Copertina – L’ancora del mediterraneo -1999

Il titolo dell’incontro di domani, martedì 16 giugno è: “Adolescenti e città – Spazi di vita” e vedrà la partecipazione anche di alcuni attori del ponente genovese del terzo settore

I successivi incontri della rassegna saranno:

Venerdì 19 giugno – h. 17

Circolo Arci Pianacci – via della Benedicta 14 – Genova/Cep

Dai territori al governo come partecipare al governo: partiti, rappresentanti, dialogo coi territori

Relatori:

° Senatore Luca Pirondini

° Consigliere Regionale Stefano Giordano

Da Pirondini e Giordano uno sguardo su come la partecipazione e le idee dei territori possano arrivare a strutture più “distanti” come la Regione ed il Governo

Venerdì 26 giugno – h. 17

Misericordia Ponente Soccorso – via Martiri del Turchino 46 – Genova/Cep

La città che si organizza Terzo settore e Istituzioni

Relatori:

° Assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi

° Direttore Agorà Coop Ferdinando Barcellona

° Governatore Misericordia Ponente Soccorso Andrea Maganuco

Il Terzo Settore, fisiologicamente, è una “cinghia di trasmissione” tra i cittadini e la loro rappresentanza e progettualità per la città. Cristina Lodi, Assessora al Welfare, dialogherà con diversi esponenti del terzo settore sulle direttici esistenti ed in via di proposta da parte delle amministrazione sulla gestione di questo aspetto della partecipazione dei cittadini

Ferdinando Barcellona è uno dei Direttori di Agorà Coop, una delle principali cooperative sociali genovesi che opera in molte periferie cittadine con diversi progetti ed approcci, Andrea Maganuco sta guidando Misericordia Ponente Soccorso, la Pubblica Assistenza presente nel quartiere, portando progettazione sociale ed innovazione nelle comunità del ponente

Venerdì 17 luglio – h.16 – Area Pianacci – via della Benedicta 14 – Genova/Cep

Writing – partecipazione sui muri l’arte urbana dei giovani e le città, una storia di colori e partecipazione

intervista a Paolo Bordino “Pao”

“Pao” è uno dei writers, milanese, italiani affermati. Dalla sua voce il racconto di come i muri siano uno spazio di libertà informale e un modo per potersi esprimere verso le città con diversi approcci e posizioni pubbliche.

Modera gli incontri Enrico Testino, vicepresidente Circolo Arci Pianacci

Enrico Testino lavora come educatore e come animatore sociale nel ponente genovese dal 1998