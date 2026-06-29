Accordo tra associazioni e Comune, 50 alloggi in auto recupero ad altrettante famiglie

Genova. È dei giorni scorsi la firma dell’accordo tra Sunia, Sicet e Uniat e Comune di Genova per l’assegnazione di 50 appartamenti popolari in auto recupero.

L’accordo definisce le modalità di assegnazione che prevedono i requisiti necessari per essere tra i destinatari dell’assegnazione e, per la prima volta, stabilisce che non è più necessario il versamento anticipato di una somma per coprire i costi necessari all’adeguamento degli impianti che sarà invece sostenuto da Arte.

“Il tavolo aperto con Arte e Comune sta funzionando e questo dimostra come attraverso il confronto si possano trovare soluzioni e strade alternative che consentano a famiglie in difficoltà di trovare una adeguata sistemazione e non a caso queste assegnazioni sono in aumento” dichiarano da Sunia, Sicet e Uniat.

Nel 2025 erano 2331 i nuclei idonei presenti nella graduatoria provvisoria: nel 2024 con la formula dell’assegnazione in auto recupero sono stati assegnati 30 alloggi, 40 nel 2025 e 50 quest’anno.

L’auto recupero suggerito da Sunia, Sicet e Uniat sull’esempio di altri comuni italiani, consente agli assegnatari di provvedere autonomamente a piccole ristrutturazioni migliorative, avendo garantita da Arte la messa a norma degli impianti.