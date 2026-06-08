Lite tra conviventi a Cornigliano, lei ferisce il compagno con una coltellata

Genova. Serata violenta tra ponente e Valpolcevera in due liti avvenute all’interno di altrettante abitazioni. In entrambi i casi è intervenuta la polizia e la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’episodio più grave, almeno per quanto riguarda le condizioni del ferito, è avvenuto a Cornigliano intorno alle 19 di oggi, lunedì 8 giugno. Durante un diverbio tra conviventi, degenerato, una donna ha colpito con una coltellata il compagno, un uomo di circa 40 anni.

L’uomo è stato raggiunto da un fendente al torace. Ha tentato di uscire dal palazzo dove si è verificato il fatto, in via Minghetti, ed è qui che è stato raggiunto da soccorsi e polizia.

Il quarantenne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino. La donna al Villa Scassi, con contusioni, ma in condizioni non gravi. Sul posto oltre alla polizia e i soccorsi del 118 e le pubbliche assistenze Croce Oro di Sampierdarena e Croce Rosa Rivarolese.

L’altro episodio poco prima delle 20 a Bolzaneto, in via Zamperini. Un uomo di mezza età, secondo le prime informazioni riportate dalle forze dell’ordine, è stato ferito con un arma da taglio da un ragazzo, forse un amico del figlio.

Il contesto è tutto da chiarire ma l’uomo, con una ferita a un fianco – anch’egli in codice rosso – è stato trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi dalla Croce Verde di Pontedecimo.

(foto da gruppo Facebook Cornigliano verificata dalla redazione)