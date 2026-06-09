Accoltellamento alle Vigne: il ferito scappa e si accascia in strada. Caccia all’uomo in centro storico

Genova. Ancora sangue in centro storico. Un uomo di origini nordafricane è stato accoltellato durante una lite iniziata in un appartamento in vico delle Vigne, fuggendo poi in strada e accasciandosi sanguinante davanti a una tipografia.

Dopo la coltellata l’aggressore è fuggito, sulle sue tracce c’è la polizia. A chiamare il 112, intorno alle 11, è stato il titolare della tipografia, Luciano Lanfrit, che ha assistito all’intera scena: “Ho sentito delle urla, poi ho visto il ferito uscire dal palazzo insieme ad altre persone e accasciarsi a terra nel sangue davanti all’ingresso del negozio”.

Stando alla testimonianza di Lanfrit, l’accoltellatore – anche lui nordafricano – è a sua volta uscito dal palazzo tenendo in mano un coltello “molto lungo, sembrava una lama da 40 centimetri”.

Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi. Secondo i primi accertamenti la lite è scoppiata all’interno di un appartamento affittato da cui da giorni arrivavano urla e rumori di lite. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo. Gli investigatori attendono di sentirlo per chiarire le ragioni della lite e risalire all’aggressore.