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Flagranza

Lite tra conviventi a Cornigliano, 41enne arrestata per tentato omicidio

La lite per motivi di gelosia. Sarebbe stato lui a picchiarla per primo e a minacciarla con un coltello, poi la donna avrebbe afferrato l'arma

Generico giugno 2026

Genova. E’ stata arrestata per tentato omicidio la donna che ieri sera ha accoltellato il compagno al culmine di una lite in un appartamento in via Minghetti a Cornigliano.

I fatti risalgono alla serata di lunedì 8 giugno.

Secondo quanto raccontato dalla donna lui per gelosia l’aveva picchiata e minacciata con il coltello. Le al quel punto avrebbe afferrato l’arma e lo ha colpito con un fendente al torace.

A quel punto l’uomo, un 42enne colombiano, è riuscito a uscire in strada per chiedere aiuto e alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi.

E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. La donna, una 41enne cilena, è stata anche lei medicata in ospedale per alcune contusioni e una ferita da taglio al tallone. Poi è stata arrestata dai poliziotti delle volanti.

Adesso si trova ai domiciliari nella sua abitazione, insieme ai tra figli di cui il più piccolo ha solo 10 mesi.

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