Sangue in piazza delle Vigne: in quattro nel B&B con un coltello e una mazza da baseball, l’ipotesi di una spedizione punitiva

Genova. Ha il sapore di una vera e propria spedizione punitiva quanto accaduto questa mattina poco prima delle 11 in un bed and breakfast di vico della Vigne che ha destato ancora una volta allarme nel centro storico genovese, stretto da settimane da un clima di violenza crescente.

Secondo quanto stanno ricostruendo gli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, in quattro, armati di una mazza da baseball e di un coltello, si sono presentati alla porta dell’appartamento, dove erano ospitati tre cittadini algerini arrivati da poco in città.

I tre sono stati aggrediti, uno di loro con la mazza e un altro, un 27enne, è stato colpito con un fendente al gluteo e un altro al fianco. L’uomo è stato visto da alcuni testimoni uscire ferito e sanguinante dall’appartamento, forse per inseguire gli aggressori, poi si è accasciato a terra, davanti alla vetrina della tipografia Araldica.

Non è in pericolo di vita ma è è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Anche l’amico, che presentava diversi ematomi, è stato accompagnato al pronto soccorso. Gli aggressori, che sono fuggiti ancora armati del coltello e della mazza, hanno preso uno zaino dall’appartamento e sono fuggiti nel dedalo dei vicoli.

In base a quanto raccontato dalle vittime, che vivono tra l’Italia e la Francia e sarebbero arrivati a Genova solo ieri, l’aggressione sarebbe avvenuta a scopo di rapina, ma agli inquirenti al momento questa versione non convince. E dello zaino rubato dalle testimonianze e dalle telecamere di sorveglianza non ci sarebbe traccia.

E non è escluso che dietro il pestaggio ci possa essere un regolamento di conti, magari legato a questioni di droga.