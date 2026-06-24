Cantieri sulla A7 e sulla linea ferroviaria Genova-Milano, Avs: “Estate di disagi”

Genova. “Anche questa estate sarà un’odissea viaggiare tra Genova e Milano. Per tutta la stagione estiva, sull’autostrada A7 ci sarà una deviazione di carreggiata di due chilometri tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, con conseguenti code e rallentamenti. E sulla ferrovia Genova-Milano andrà ancora peggio, col periodo di massimo disagio tra il 20 luglio e il 28 agosto, quando alcuni Intercity saranno deviati sulla Piacenza-Voghera, con ritardi di circa un’ora sui tempi previsti inizialmente, e altri saranno addirittura soppressi”

Francesca Ghio, capogruppo comunale di AVS a Genova, e Selena Candia, capogruppo regionale di AVS in Liguria, denunciano la situazione emergenziale dei collegamenti estivi tra Genova e Milano.

“Nonostante i tanti annunci e le misure-tampone come i bus sostitutivi, viaggiare tra Genova e Milano in estate sarà un’impresa quasi impossibile. Il cantiere autostradale rimarrà in funzione malgrado le numerose rassicurazioni che sarebbero stati rimossi tutti gli impedimenti nella stagione estiva. Ma a pagare le conseguenze più pesanti saranno gli utenti ferroviari: invece che rendere facile, veloce ed economico l’utilizzo del treno, si continua a complicare la vita per chi decide di utilizzarlo per spostarsi”, attaccano Selena Candia e Francesca Ghio, che ha chiesto la convocazione di Autostrade e Ferrovie nella Quinta commissione comunale per sollecitare la risoluzione del problema.