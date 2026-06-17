A Genova il progetto “Speranță” per bambini moldavi oncologici e con disabilità

Genova. Dal 14 al 26 giugno quattro ragazzi moldavi tra i 12 e i 15 anni, provenienti da località della provincia di Hîncești e seguiti dall’ospedale di Hîncești, stanno trascorrendo un periodo di soggiorno a Genova nell’ambito del progetto umanitario “Speranță – Il mare per un sorriso dei bambini”.

I protagonisti di questa esperienza sono giovani provenienti dalla Repubblica di Moldova che partecipano a un programma di accoglienza temporanea finalizzato al risanamento sociale e al sostegno di minori oncologici in fase remissiva e bambini con disabilità.

L’iniziativa, realizzata per il secondo anno consecutivo, è il risultato di una lunga preparazione e della collaborazione tra realtà associative, istituzioni, operatori sanitari e volontari della Moldova e dell’Italia. Nel corso del tempo si sono sviluppati rapporti di amicizia e collaborazione che hanno dato vita a un autentico ponte di solidarietà tra i due Paesi.

Il progetto, promosso da AVIB – Federazione Italiana Associazioni per i Bambini, è gestito a Genova dall’associazione Genova per Chernobyl, presieduta da Grazia Anselmi, che ha assunto il coordinamento organizzativo dell’accoglienza e delle attività previste durante il soggiorno dei ragazzi.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno di una rete di otto associazioni aderenti da tutta Italia, che hanno scelto di unire le proprie risorse per offrire ai giovani ospiti un’esperienza di serenità, inclusione e crescita.

L’associazione ringrazia i medici dell’ospedale Gaslini, con le dottoresse Grigoras e Tonu “per il prezioso lavoro svolto nella selezione, nel monitoraggio e nell’accompagnamento dei ragazzi, nonché alle otto associazioni che hanno sostenuto concretamente il progetto”.

“Fondamentale anche il contributo della parrocchia di Santa Maria Assunta di Nervi e del Collegio Emiliani per l’ospitalità garantita ai giovani ospiti. Un sentito grazie va inoltre all’associazione Macramè, che curerà attività ludiche e sportive attraverso il coinvolgimento delle proprie educatrici, e ai numerosi volontari che dedicheranno parte del loro tempo per accompagnare i ragazzi alla scoperta di Genova e delle sue eccellenze”

Durante il soggiorno i giovani ospiti potranno conoscere il porto, visitare l’Acquario di Genova, la Città dei Bambini, trascorrere giornate al mare e vivere momenti di socializzazione e condivisione, entrando in contatto con la cultura, le tradizioni e la gastronomia del territorio ligure.

Ad accompagnare il gruppo è presente anche Ecaterina, preziosa collaboratrice del progetto e punto di riferimento per i ragazzi durante questa esperienza.

“Il progetto “Speranță – Il mare per un sorriso dei bambini” – dice Grazia Anselmi, presidente di Genova per Chernobyl – rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni, operatori sanitari e volontari possa trasformarsi in un gesto di solidarietà capace di offrire opportunità, speranza e momenti di serenità a giovani che affrontano percorsi di vita particolarmente complessi”.