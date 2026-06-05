A Genova i big della politica, prima Schlein poi Conte: possibili incontri con Salis

Genova. Congiunture astrali o meglio appuntamenti pre-estivi: tra oggi e l’inizio della prossima settimana a Genova e dintorni transiteranno, per qualche minuto o qualche ora, alcuni dei big della politica nazionale. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Pierluigi Bersani. Con la possibilità di dialoghi vis à vis che, da un po’ di tempo, mancano nel campo largo che regge il governo della sindaca di Genova Silvia Salis.

L’occasione del passaggio di alcune figure chiave è (anche) il convegno dei Giovani industriali che si è aperto questa mattina al porto turistico Carlo Riva di Rapallo. Qui sono attesi, oggi, tra gli altri, la segretaria dem Elly Schlein, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il vicepremier Antonio Tajani.

Proprio Schlein, in serata, si sposterà a Genova per una tripletta di appuntamenti, agenda permettendo: in programma un incontro sulla causa Propal al Che festival! di Music for Peace e un blitz a palazzo Tursi per incontrare la sindaca Silvia Salis. L’ultima volta era stata a ottobre 2025.

Non si hanno informazioni su eventuali spostamenti da Rapallo a Genova dell’ex premier Matteo Renzi né per un incontro con Salis né per riunire gli iscritti.

Gli staff politici sono invece al lavoro per quagliare su un meeting tra Salis e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nella giornata di lunedì, 8 giugno. L’ex premier sarà a Genova per presentare, alle 18, sempre a Music For Peace, il suo ultimo libro: “Una nuova primavera”.

Sia l’incontro previsto tra Salis e Schlein sia quello eventuale con Conte non sono privi di suggestioni. Dopo settimane, se non mesi, di gelo latente tra i big romani del campo progressista e la sindaca genovese – anche per via del clamore mediatico creato attorno alla sua figura di possibile anti-Meloni – le strette di mano potrebbero almeno simbolicamente sancire una nuova armonia.

Oggi, però, sono previsti anche un dibattito voluto dall’ex ministro Andrea Orlando con Pierluigi Bersani e Luca Pirondini, capogruppo M5s in Senato, sulla proposta dei comitati per l’alternativa. Alle 17,30, nel cortile di palazzo Rosso, il tema è “Dopo il referendum costruiamo l’alternativa per la Costituzione”.

A organizzare è Sinistra Universitaria e tra i relatori figurano l’europarlamentare dem Marco Tarquinio, la consigliera regionale rossoverde Selena Candia, l’ex magistrata Valeria Fazio e Simona Nieddu della Camera del Lavoro e il segretario genovese del Pd Francesco Tognoni.

A Music for Peace, alle 18, si parla di Palestina con l’ambasciatrice Mona Abu Amara e i parlamentari Arturo Scotto e Marco Croatti. Per Avs ci sarà la capogruppo a Tursi Francesca Ghio.