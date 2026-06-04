A Genova arriva il teatro palestinese, il 9 giugno incontro con Marina Barham

Genova. Sarà lo Spazio Tutto Mondo, sede genovese di Defence for Children Italia, ad accogliere l’incontro con Marina Barham, direttrice generale del Teatro Al-Harah di Betlemme, figura di primo piano per il teatro e la cultura in Palestina, il prossimo 9 giugno alle ore 17:30.

L’evento, promosso da Viva Viva Palestina in collaborazione con Defence for Children Italia, organizzazione da anni in prima linea per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Palestina, si terrà in uno spazio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la solidarietà e l’impegno civile genovese verso il popolo palestinese.

A due anni devastanti per Gaza e con l’escalation di violenza in corso anche in Cisgiordania, Marina Barham porterà la sua testimonianza diretta, la sua arte e il suo impegno. Co-fondatrice e direttrice generale di Al-Harah Theater, da oltre vent’anni lavora con bambini e giovani nei Territori Palestinesi, trasformando il teatro in uno spazio di guarigione, espressione e speranza.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Fare teatro con ragazze e ragazzi in contesti di fragilità”, Marina Barham parlerà della situazione attuale in Palestina e del ruolo dell’arte nell’aiutare bambini, giovani e comunità a superare i traumi. In 19 anni di attività, Al-Harah Theater ha raggiunto quasi 1 milione di bambini e adulti e prodotto oltre 95 spettacoli, rafforzando la resilienza emotiva, sviluppando creatività e fiducia, e costruendo comunità attraverso l’arte.

“La presenza di Marina Barham a Genova è particolarmente significativa per noi artiste di Viva Viva Palestina. Innanzitutto il suo operato, che si muove tra arte e azione sociale, ha rappresentato un importante punto di riferimento per noi, ma inoltre la sua persona è intrinsecamente legata alla nascita stessa della rete di artisti Viva Viva Palestina” afferma Eugenia Amisano di Viva Viva Palestina. “Nell’ottobre 2023 Marina Barham mi invitò a diffondere la chiamata proveniente dall’Ashtar Theatre di Ramallah che richiedeva di tradurre i ‘Monologhi di Gaza’ e di organizzare eventi pubblici per presentarli al pubblico italiano. Alessandra Ravizza rispose immediatamente a questo invito, tradusse i Monologhi in italiano e organizzammo una presentazione a Genova. Da quella bellissima esperienza nacque il desiderio di organizzare un evento in un importante teatro genovese chiamando a raccolta musicisti, attori, fotografi e tecnici qui residenti per accendere un faro a Genova sulla letteratura e la canzone palestinese ma anche e soprattutto per chiedere giustizia, pace e libertà per il popolo palestinese: noi che abbiamo l’opportunità di salire su un palco e ricevere ascolto, troviamo assolutamente naturale collegare il nostro mestiere alla possibilità di farci testimoni di una causa tanto importante. È dunque con molta gioia e gratitudine che abbiamo dato vita in collaborazione con Defence for Children a questo evento per presentare alla città Marina Barham e il suo importante lavoro”.

A portare i loro saluti e le loro esperienze sul tema saranno Simona Cosso, presidente del Municipio I Centro Est, con un saluto di benvenuto; Elena Dragonetti, attrice, regista e consulente artistica del Teatro Ragazzi al Teatro Nazionale di Genova; Antonio Panella, teatrante e pedagogo del Teatro Velato; Paolo Piano e Danila Barone, teatranti del Teatro del Piccione; Antonio Tancredi, drammaturgo della scena e teatrante.

“Le gravi azioni condotte dal governo israeliano, in completa violazione del diritto internazionale, continuano a causare morte, distruzione e una crisi umanitaria senza precedenti tra la popolazione civile palestinese, con un impatto devastante e sproporzionato su bambine, bambini e adolescenti – come Defence for Children Italia documenta da anni sul campo. Di fronte a questa realtà, sentiamo ancora più forte l’urgenza di non smettere di raccontare, di non abbassare la voce e di continuare a parlare della situazione in Palestina. E scegliamo di farlo non con la rassegnazione, ma attraverso una prospettiva di pace e di speranza. È proprio la cultura – e in questo caso il teatro – a offrirci gli strumenti più potenti per immaginare e costruire un futuro diverso, per restituire dignità e futuro alle giovani generazioni. Per questo accogliamo e sosteniamo con convinzione la voce di Marina Barham e del Teatro Al-Harah”, dichiara Gabriella Gallizia, vicedirettrice di Defence for Children Italia, che accoglierà gli ospiti nella sede dell’associazione.

A seguire, aperitivo palestinese a offerta libera con musica, organizzato dalle donne di Gaza residenti a Genova, le cui famiglie sono sostenute da Viva Viva Palestina.