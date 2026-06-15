A Chiavari il convegno di studio della polizia locale, in piazza Matteotti attività didattiche

Chiavari. Torna per la terza edizione negli spazi dell’Auditorium ex Chiesa di San Francesco di Chiavari (via Entella, 7) il convegno di studio della polizia locale organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con il Comune di Chiavari e il patrocinio della Regione Liguria, Anci Liguria e Città Metropolitana di Genova. Tante le tematiche che verranno approfondite, con focus su controlli, verbalizzazione, notifiche digitali, sicurezza urbana e attività dimostrative in piazza Matteotti.

A completare l’iniziativa sarà presente anche una mostra espositiva dedicata a prodotti, servizi e tecnologie, pensata per offrire ai partecipanti una panoramica concreta sugli strumenti oggi disponibili a supporto dell’operatività, della sicurezza e dell’efficienza dei servizi.

Il programma di mercoledì 17 giugno si aprirà alle 9.15 con i saluti istituzionali di Cinzia Torraco, prefetto di Genova, Paolo Ripamonti, assessore regionale alla Sicurezza, Filippo Bruzzone, consigliere della Città Metropolitana di Genova e Federico Messuti, sindaco del Comune di Chiavari.

Alle 9.45 prenderanno avvio i lavori, introdotti e moderati da Emiliano Bezzon, direttore della rivista “La Polizia Locale” di Maggioli Editore.

Il primo approfondimento sarà dedicato a “La fuga dopo l’alt al posto di controllo di polizia: aspetti giuridici e operativi”, un tema di forte attualità per gli operatori impegnati nei servizi su strada, che sarà affrontato sia dal punto di vista normativo sia da quello pratico-operativo. Interverranno Fabio Piccioni, avvocato penalista e docente universitario, e Fabio Lanata, comandante della polizia locale di Chiavari. A seguire, Massimo Ancillotti, già comandante di polizia locale, formatore e autore, affronterà il tema “Elementi di criticità nelle attività di verbalizzazione e notifica: dalla compilazione del verbale all’utilizzo di Send”, per approfondire le principali attenzioni operative nella redazione degli atti, nella gestione delle notifiche e nell’impiego delle piattaforme digitali, con particolare riferimento alle ricadute pratiche per gli uffici e per gli operatori. Il convegno proseguirà con l’intervento di Francesco Pinto, sostituto procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, dedicato a “I decreti sicurezza: riflessi operativi su ruolo e attività dell’operatore di polizia locale”, un panel sulle novità normative e le loro implicazioni concrete nell’attività quotidiana della Polizia Locale, con attenzione al ruolo degli operatori nei contesti di sicurezza urbana e controllo del territorio.

Alle 12.45 sarà previsto uno spazio dedicato alla risposta ai quesiti dei partecipanti.

Parallelamente al programma in Auditorium, nell’area esterna di piazza Matteotti sono previste attività didattiche e dimostrative: tra queste, l’attività progettuale collegata all’iniziativa nazionale Mobilità Sicura-Progetto Lanterna Verde, promossa da Anci Nazionale e Città Metropolitana di Genova e rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, con dimostrazioni pratiche a cura di operatori di polizia locale in collaborazione con la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Sono inoltre in programma una dimostrazione dell’unità cinofila antidroga e una dimostrazione tecnica con visori per la simulazione della guida in stato di alterazione, pensate per sensibilizzare sui rischi connessi alla guida sotto l’effetto di sostanze o in condizioni psicofisiche compromesse.