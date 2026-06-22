A Chiavari al via le feste patronali di Nostra Signora dell’Orto

Chiavari. Le celebrazioni prenderanno avvio oggi, lunedì 22 giugno, con la seconda edizione della “Cena della Città”, organizzata dalla Società Operaia Cattolica “Nostra Signora dell’Orto”, con il patrocinio del Comune di Chiavari, nel cortile del Seminario Vescovile. Un momento di fraternità aperto a tutti, finalizzato alla raccolta di fondi a sostegno della Cattedrale.

Dal 23 giugno al 1° luglio la Diocesi di Chiavari proporrà un intenso percorso di preparazione spirituale con celebrazioni liturgiche quotidiane, momenti di adorazione eucaristica, rosario e incontri di preghiera che coinvolgeranno le diverse comunità parrocchiali del territorio.

Ogni mattina la Cattedrale aprirà alle ore 5.30 e alle ore 6.00 saranno celebrate le Lodi e la Santa Messa, affidate a sacerdoti e comunità parrocchiali del territorio:

23 giugno: S. E. Mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari;

24 giugno: don Andrea Buffoli, Prevosto;

25 giugno: don Agostino Queirolo con la comunità di Caperana;

26 giugno: don Paolo Bacigalupo con la comunità di San Giovanni Battista;

27 giugno: don Francesco Basso con la comunità di Sampierdicanne;

28 giugno: don Fausto Brioni con la comunità di Rupinaro;

29 giugno: don Franco Brioni con le comunità della zona di Leivi;

30 giugno: don Alberto Gastaldi e don Pio Chung con la comunità di Ri;

1° luglio: don Giacomo Canepa con la comunità di Bacezza.

Nei giorni feriali sarà inoltre celebrata una seconda Santa Messa alle ore 18.

Ogni pomeriggio, dal 23 giugno al 1° luglio, alle ore 17, sono previsti l’Esposizione del Santissimo Sacramento, il Rosario, le Litanie mariane, la Supplica e la Benedizione Eucaristica.

Particolarmente significativo sarà l’appuntamento di domenica 28 giugno alle ore 18, con la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Gianni Sacchi, Vescovo di Casale Monferrato, in occasione del pellegrinaggio dei Religiosi e delle Religiose.

Le giornate centrali della festa saranno quelle del 1°, 2 e 3 luglio.

1 LUGLIO

Mercoledì 1° luglio, vigilia della solennità, si terranno alle 10.30 l’offerta dei fiori alla Madonna da parte dei bambini, alle 18 la Santa Messa festiva della vigilia presieduta dal Vescovo Mons. Giampio Devasini, con anziani e ammalati, alle 21 i Primi Vespri Pontificali presieduti da Sua Eccellenza Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia, e alle 23 la tradizionale Notte di Adorazione Eucaristica per celebrare all’alba la memoria dell’apparizione del 2 luglio 1610.

2 LUGLIO

Il cuore delle celebrazioni religiose sarà giovedì 2 luglio, giorno della Festa di Nostra Signora dell’Orto, Patrona della Diocesi di Chiavari.

La giornata si aprirà alle ore 6 con le Lodi e la Santa Messa in memoria dell’Apparizione della Vergine, presieduta da S. E. Mons. Marco Tasca, Arcivescovo Metropolita di Genova. Nel corso della mattinata seguiranno le celebrazioni eucaristiche delle ore 8.30, presieduta da don Andrea Strada, sacerdote novello, delle ore 10, la Santa Messa solenne presieduta dal Prevosto, e delle ore 11.30, celebrata da don Claudio Baldi, parroco del Duomo di Tortona.

Alle 12 lo spettacolo pirotecnico del Panegirico presso il porto di Chiavari.

Nel pomeriggio, alle ore 17.15, la comunità si ritroverà per il tradizionale Canto dei Secondi Vespri, preludio alla celebrazione più solenne dell’intero anno liturgico cittadino.

Alle ore 18 sarà, infatti, celebrata la Santa Messa Pontificale, presieduta da S.E. Mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari, concelebrata dal Capitolo della Cattedrale e dai parroci della città, alla presenza delle Autorità civili e militari e delle rappresentanze del territorio.

Al termine della celebrazione, alle ore 19.15 in piazza Nostra Signora dell’Orto, si terrà il tradizionale momento di fraternità aperto alla cittadinanza, un rinfresco organizzato dagli “Ommi de Riunì” accompagnato dall’estrazione dei premi della sottoscrizione organizzata dalla Società Operaia Cattolica “N.S. dell’Orto”.

La giornata si concluderà alle 21.15, in piazza Nostra Signora dell’Orto, con il concerto “La Buona Novella per Nostra Signora dell’Orto”, promosso dalla Filarmonica Città di Chiavari, con musiche di Fabrizio De André eseguite dalla Napo Band e dal Coro Quadrivium, con la partecipazione dell’attrice Cristina Sarti.

Accanto alle celebrazioni religiose, il Comune di Chiavari organizza la tradizionale Fiera di Luglio, che animerà per l’intera giornata del 2 luglio il centro cittadino con oltre 306 banchi espositivi, distribuiti in via Delpino, largo Giannini, via Gagliardo, piazza della Torre, Piazza Matteotti, corso Garibaldi, via Bixio, piazza Roma, via Trieste, corso Dante, piazza Cavour, via S. Francesco. Un appuntamento molto atteso da cittadini e visitatori che ogni anno richiama migliaia di persone.

3 LUGLIO

Le celebrazioni patronali proseguiranno venerdì 3 luglio con la tradizionale Festa di Nostra Signora di Montallegro, che rinnova il legame spirituale tra le due principali devozioni mariane del territorio ligure, quella di Chiavari e quella di Rapallo.

Il momento centrale sarà rappresentato dalla Santa Messa Pontificale delle ore 10, presieduta da S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona. Nel pomeriggio, alle ore 17, la Cattedrale accoglierà i fedeli per l’Esposizione del Santissimo Sacramento, seguita dai Vespri solenni e dalla Benedizione Eucaristica, in un clima di raccoglimento e preghiera. Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Gianluca Trovato, rettore del Santuario di Nostra Signora di Montallegro.

Particolarmente atteso sarà il tradizionale appuntamento delle ore 21 con la Solenne Processione Mariana, che attraverserà le vie del centro cittadino accompagnando l’immagine della Vergine tra la partecipazione dei fedeli, delle confraternite e delle autorità. La processione si concluderà in Cattedrale e rappresenterà uno dei momenti più suggestivi e identitari delle Feste Patronali.

In occasione del passaggio del corteo religioso, cittadini e commercianti sono invitati ad adornare e illuminare balconi, finestre e strade, contribuendo a creare l’atmosfera di festa che da sempre caratterizza questa ricorrenza.

A conclusione della serata, alle ore 23.15, il porto di Chiavari farà da cornice al tradizionale spettacolo pirotecnico curato dal Comune di Chiavari, con i fuochi d’artificio sparati dalla diga foranea, un appuntamento molto atteso da cittadini e visitatori.

Da mercoledì 1° luglio a venerdì 3 luglio pesca di beneficenza in piazza N.S. dell’Orto organizzata dalla Società Operaia Cattolica “N.S. dell’Orto”.

Infine, venerdì 4 luglio, alle 18, si svolgerà la Santa Messa per tutti i benefattori vivi e defunti.

“È iniziato nella nostra Diocesi il percorso di attuazione del Cammino sinodale della Chiese in Italia. Tale percorso ha come obiettivo quello di dare volti concreti al seguente tema: ‘Convertire le nostre relazioni avendo come riferimento lo stile relazionale di Gesù e quello delle prime Comunità cristiane’. Invochiamo dallo Spirito Santo luce e forza così che possiamo insieme generare una Chiesa che sia sempre più Casa in cui ognuno/a si sente accolto/a con gioia e accompagnato/a con rispetto. La vergine Maria – che onoriamo con il titolo di N. S. dell’Orto – ci insegni l’arte del discepolato” afferma S.E. Mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari.

“In questi anni, la festa patronale della Madonna dell’Orto è diventata una festa che non coinvolge solo l’ambito religioso ma la città intera, che deve diventare sempre più capace di fare festa nel senso più profondo, cioè di fermarsi e riconoscere la bellezza dello stare insieme, del raggiungere un obiettivo comune e del guardare alla Vergine Maria non solo come colei che è la Madre di Dio, ma anche come colei che insegna a ogni donna a vivere con dignità la propria vita” dichiara Mons. Andrea Buffoli prevosto della Cattedrale di Chiavari.

“Le Feste Patronali di Nostra Signora dell’Orto rappresentano uno dei momenti più significativi per la nostra comunità. Sono giorni in cui fede, storia, tradizione e senso di appartenenza si intrecciano, rafforzando il legame profondo che unisce i chiavaresi alla propria città e alla sua Patrona – aggiunge il sindaco di Chiavari Federico Messuti – Ringrazio la Diocesi, le associazioni, i volontari e tutti coloro che collaborano alla riuscita delle celebrazioni. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi agli appuntamenti in programma, condividendo insieme uno dei momenti più significativi dell’anno per la nostra città”.