A Certosa fioriscono “Germogli urbani”: due giornate di festa tra Radura della Memoria e Chiostro del MUCE

Il 5 e 6 giugno 2026 si è svolto a Certosa l’evento “Germogli urbani”, per condividere con tutta la cittadinanza il percorso del progetto QR Code- Quartieri in Rete. Avviato esattamente un anno fa, su volontà dell’Assessorato al Welfare del Comune di Genova, è stato sviluppato da un Patto di Sussidiarietà, guidato dalla Cooperativa Sociale Agorà, insieme a un’ampia rete di realtà del Terzo Settore, grazie anche al sostegno di Compagnia di San Paolo.

L’iniziativa si è tenuta negli spazi della Radura della Memoria e di via Porro nella giornata di venerdì 5, e di sabato 6 giugno 2026 nel chiostro del MUCE (Museo Certosa di Genova), Giardini Ariosto. Presenti l’Assessora al welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi, il presidente del Municipio V Valpolcevera, Michele Versace, e il rappresentante della rete di progetto, Manuel Sericano.

È stata una splendida occasione per ritrovarsi, rinsaldare le collaborazioni tra i diversi soggetti della rete e rilanciare le nuove proposte e i servizi di prossimità per la stagione estiva, pensati per contrastare l’isolamento e favorire il benessere sociale di tutte le fasce d’età di cittadini.

Il programma ha previsto:

• laboratori espressivi e creativi per bambini e famiglie (giochi tradizionali, letture, cacce al tesoro)

• animazioni sportive e giochi di strada per favorire l’aggregazione giovanile (basket, pattinaggio);

• momenti di danza, musica dal vivo e una cena condivisa, per valorizzare il dialogo e lo scambio tra le diverse realtà del quartiere (aperitivo musicale, tavola condivisa ecc).

La cittadinanza ha partecipato per far germogliare insieme nuovi legami e visioni per il futuro della comunità.

«Siamo molto soddisfatti del percorso che abbiamo compiuto in questo primo anno di attività del progetto, fortemente voluto da questa Amministrazione – ha dichiarato l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – Le attività sul territorio, realizzate con l’imprescindibile supporto dei Municipi, dimostrano, ancora una volta, quanto è importante stare tra le persone per comprenderne i bisogni reali e progettare quindi soluzioni concrete e che possano contribuire in maniera significativa a migliorarne le condizioni. La rigenerazione sociale comincia proprio da qui, dal mettere in rete competenze e servizi a favore della popolazione, e in particolare delle fasce più fragili»

“La festa ‘Germogli Urbani’ -ha commentato Manuel Sericano, responsabile del progetto e direttore generale di Agorà – è la punta dell’iceberg di un percorso quotidiano e silenzioso che, insieme al Comune di Genova, stiamo portando avanti nei quartieri di Certosa e del Campasso. Il cuore del progetto ‘QR code’ risiede proprio qui: nella convinzione che la rigenerazione di un territorio passi soprattutto attraverso le persone. In questa due giorni, raccogliamo i frutti di un intenso lavoro di comunità e di costruzione di reti relazionali solide, dimostrando che quando tutta la comunità si attiva, può “fiorire insieme.”

QR Code è un progetto di rigenerazione sociale nato per migliorare la qualità della vita nei quartieri di Certosa e Campasso a Genova, aree profondamente segnate dagli eventi legati al crollo del Ponte Morandi. Si fonda su una rete di enti che comprende: il Comune di Genova, i Municipi Valpolcevera e Centro Ovest assieme a 14 realtà del terzo settore. Il progetto promuove inclusione, partecipazione attiva e benessere di comunità, grazie a:

– servizi di prossimità

– attività educative e ricreative

– sostegno alle fragilità

– iniziative di cittadinanza attiva

Fiore all’occhiello dell’iniziativa sono gli Artigiani di Quartiere, operatori di comunità che intercettano bisogni, costruiscono relazioni e valorizzano le risorse locali, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini al territorio.

Le organizzazioni che animano la rete sono: Agorà SCS, ADA Liguria, Arci solidarietà, Ascur SCS, ASD il cerchio blu, Associazione Comunità San Benedetto al porto, Associazione solidale Edoardo Firpo Odv, AUSER Liguria, Centro Solidarietà Compagnia delle Opere, Coopsse SCS, CSI Liguria, Il biscione SCS, L’albero della vita, Solidarietà e Lavoro Coop, Sport and play, Commissione Sinodale per la Diaconia ETS, SUQ Genova.