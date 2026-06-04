A Campo Ligure torna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana: due giorni di eventi e spettacoli

Campo Ligure. Due giorni di eventi, incontri, mostre, laboratori e spettacoli per raccontare il valore culturale, artistico e identitario della filigrana. Torna a Campo Ligure, dopo oltre 15 anni, la Mostra della Filigrana e per la prima volta in versione internazionale: un appuntamento che intreccia memoria e futuro, tradizione e sperimentazione, coinvolgendo artisti, studiosi, artigiani e pubblico in un ricco programma di iniziative gratuite diffuse nel borgo.

L’edizione 2026, intitolata “Tutto nasce da un filo”, è promossa dal Comune di Campo Ligure e organizzata da Bene Comune Srl Impresa Sociale nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale finanziato dal ministero della Cultura attraverso il Bando Borghi del Pnrr. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare l’offerta culturale e turistica dei territori dell’entroterra ligure, valorizzandone il patrimonio identitario e contribuendo a contrastare i fenomeni di spopolamento che interessano molti piccoli borghi italiani. Fondamentale il contributo della rete di partner che affianca il progetto: Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Confartigianato Genova, Associazione Intrecci Preziosi, Museo della Filigrana “Pietro Carlo Bosio”, Futura Cooperativa di Comunità e Cooperativa Dafne, insieme a numerose realtà associative del territorio.

L’evento prenderà il via sabato 20 giugno alle ore 10 con la cerimonia inaugurale in Piazza Vittorio Emanuele II. Cuore dell’evento sarà la mostra internazionale di gioielli e lavorazioni in filigrana ospitata presso l’ex chiesa del Convento, appena restaurata, che riunirà artiste e maestre della filigrana provenienti da Macedonia del Nord, Stati Uniti, Paesi Bassi e Cina, accanto ai filigranisti di Campo Ligure ed esponenti dalla Toscana. Un’occasione unica di confronto tra diverse tradizioni artistiche e culturali, accomunate dalla straordinaria capacità di trasformare il filo metallico in opere di raffinata bellezza.

Il concept della mostra viene espresso dalla curatrice Roberta Bernabei: “La sezione dedicata agli ospiti internazionali esplora la filigrana come linguaggio contemporaneo in continua trasformazione. Attraverso pratiche artistiche, sperimentazioni tecnologiche con la stampante 3D e innovazioni tecniche, il filo diventa elemento di connessione tra approcci diversi, accomunati dalla volontà di reinterpretare e ampliare le possibilità della filigrana”.

Accanto all’esposizione internazionale, l’innovation hub ospiterà la mostra fotografica “Tutto nasce da un filo”, un racconto per immagini dedicato alle persone, ai luoghi e ai gesti che custodiscono e tramandano la tradizione artigianale campese. Il programma propone inoltre numerosi momenti di approfondimento culturale attraverso talk, presentazioni editoriali e incontri con esperti, studiosi e artisti. Al centro della riflessione il rapporto tra memoria e innovazione, la trasmissione dei saperi artigianali, la contemporaneità del gioiello d’autore e il valore culturale della filigrana come patrimonio vivo e in continua evoluzione.

Grande attenzione sarà riservata anche alla partecipazione attiva del pubblico grazie a workshop esperienziali e dimostrazioni dal vivo, aperti sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa antica arte. Le attività consentiranno di conoscere da vicino tecniche, strumenti e processi che rendono la filigrana una delle espressioni più prestigiose dell’artigianato artistico italiano.

La mostra internazionale della filigrana coinvolgerà inoltre l’intero centro storico attraverso il programma di attività collaterali denominate “OFFiligrana”, con un mercato dedicato alle produzioni artigianali di eccellenza e specialità enogastronomiche del territorio, realizzato in collaborazione con Confartigianato Genova, che ha curato il coinvolgimento di imprese dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare locale, tra cui le aziende del circuito Gustosi per Natura del Parco del Beigua, visite guidate al Museo della Filigrana e al Castello, sfilate, performance artistiche e musicali di intrattenimento per tutte le età.

Tra questi appuntamenti OFFiligrana più attesi del weekend figurano:

– la caccia al tesoro nel borgo (sabato 20 alle ore 11.00 in piazza Vittorio Emanuele II), realizzata in collaborazione con Confartigianato Genova, accompagnerà famiglie e visitatori alla scoperta delle botteghe e dei luoghi simbolo di Campo Ligure, valorizzando attraverso quiz, indizi e curiosità il patrimonio storico e culturale legato all’arte della filigrana

– un momento dedicato tra moda, artigianato e identità territoriale: le creazioni di Sacanò Bags, brand ideato dalla stilista ligure Patrizia Zunino, dialogano con l’eleganza senza tempo dei gioielli in filigrana degli artisti di Campo Ligure in una sfilata (sabato 20 alle ore 15.45 in piazza Vittorio Emanuele II) che celebra il saper fare artigiano e la creatività contemporanea. Protagoniste in “passerella” per la prima volta le ragazze delle associazioni sportive del territorio, coinvolte nell’ambito del progetto Valle Stura Community of Sport 2026

– lo spettacolo musicale e comico “Tutto d’un tratto: il coro!” (sabato 20 alle ore 18.15 in piazza Vittorio Emanuele II) in cui gli spettatori, guidati da un maestro come Fabrizio “Pippo” Lamberti, recitano il ruolo da protagonisti diventando un vero e proprio coro e imparando insieme musica, ritmo e movimento fino a creare una emozionante performance collettiva

– il dj set (sabato 20 alle ore 21.15 in Castello) nella suggestiva corte del castello medievale che viene firmato in consolle da Rachid “Racho” Bouchabla, batterista e percussionista degli Ex Otago pronto a far ballare tra revival e dance insieme ad un ospite a sorpresa

– lo spettacolo teatrale “(S)legati (domenica 21 alle ore 18.15 in piazza Vittorio Emanuele II) della omonima Compagnia (S)legati, prima realtà di teatro indipendente ad alta quota in Italia fondata da Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. Viene portata in scena la vera storia degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates sul Siula Grande. Attraverso una corda sospesa tra la vita e la morte, lo spettacolo esplora i limiti umani, la sopravvivenza e la metafora di tutte le relazioni.

Il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri riassume così la filosofia di questo evento: “La Mostra Internazionale della Filigrana rappresenta molto più di un evento dedicato alla nostra tradizione artigianale: è un’occasione per aprire il nostro Borgo al mondo e per raccontare, anche attraverso la filigrana, la nostra storia, la nostra identità e la capacità di guardare al futuro. Ci auguriamo che questa manifestazione possa richiamare visitatori di tutte le età, famiglie, giovani, appassionati e curiosi, creando un momento di incontro tra generazioni diverse. Vorremmo soprattutto avvicinare a quest’arte anche chi non ha mai avuto occasione di conoscerla da vicino, mostrando come una lavorazione antica possa ancora oggi suscitare meraviglia, interesse e creatività. Vogliamo far comprendere che la filigrana può essere un’attività proiettata al futuro anche grazie alla presenza di un centro dedicato alla formazione di nuovi filigranisti. La speranza è che le persone in visita a Campo Ligure durante la Mostra possano non solo scoprire la Filigrana, ma vivere un’esperienza autentica, fatta di cultura, relazioni, bellezza e accoglienza, portando con sé il ricordo di un Borgo tutto da scoprire e il desiderio di tornare a visitarlo”-

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico. L’Info Point della manifestazione sarà attivo presso la loggia affrescata di piazza Vittorio Emanuele II per informazioni, prenotazioni e accoglienza dei visitatori in entrambe le giornate dalle 10.30 alle 18.00.