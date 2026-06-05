80 anni di Fedespedi, Bucci: “La logistica è la base dello sviluppo”

Genova. “Tutti gli investimenti in infrastrutture che stiamo facendo per aiutare la portualità, dalla Diga al Terzo Valico, hanno bisogno di persone che gestiscano le merci. Questa attività è fondamentale per portare traffico merci in Liguria, fattore che genera ricadute economiche e occupazionali sul territorio. Questi 80 anni di Fedespedi sono un grande traguardo, sono otto decenni di attività che è sempre stata in crescendo e ci aspettiamo lo sia anche in futuro”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi al Palazzo della Borsa di Genova in occasione degli 80 anni di Fedespedi.

“Non può esserci crescita senza una logistica efficace, perché questa è la base dello sviluppo economico in ogni settore: si tratta di un concetto di cui tutti devono tenere conto, a partire dalle istituzioni – continua il presidente Bucci -. Come enti pubblici abbiamo il dovere di essere al fianco delle imprese e dei lavoratori, in modo da poter costruire tutti insieme il futuro nostro e delle nuove generazioni”.