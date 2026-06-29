“30 giugno -Genova non dimentica”, dal Ponte Monumentale la manifestazione di Cgil e Anpi

Genova. Il 30 giugno 1960 la città di Genova insorgeva contro la decisione di far svolgere il Congresso del Movimento Sociale Italiano presso l’allora Teatro Margherita di Via XX Settembre. Erano passati solo pochi anni dalla fine della guerra e della Resistenza e il ricordo delle violenze e delle persecuzioni nazifasciste era ancora vivo; l’Anpi e il mondo del lavoro, che tanto aveva pagato al regime fascista che nel 1944 aveva collaborato al rastrellamento di quasi 1500 operai dalle fabbriche del ponente cittadino, guidarono la protesta che arrivò sino alla proclamazione dello sciopero generale il giorno 30 giugno 1960 da parte della sola Cgil.

La protesta genovese scatenò le reazioni di tante altre città italiane che si sollevarono contro il Governo Tambroni e dove purtroppo a causa della repressione si registrarono vittime civili. Ma quella mobilitazione portò alla caduta del Governo appoggiato dal Movimento Sociale, erede diretto del partito Fascista, e fu una grande vittoria del Paese e del mondo del lavoro.

Per ricordare quei fatti e rendergli omaggio e per attualizzare i principi democratici che costituiscono i valori contenuti nella nostra Carta Costituzionale, Cgil e Anpi organizzano il corteo il 30 giugno 2026.

Viste le condizioni climatiche, quest’anno il concentramento della manifestazione si terrà sotto il Ponte Monumentale in Via XX Settembre alle ore 16.45. Dopo la deposizione delle corone in omaggio ai 1.863 caduti partigiani e ai 2.250 deportati morti nei campi di concentramento, partirà il corteo che arriverà in piazza De Ferrari (lato Ducale) dove si terranno gli interventi di Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, Silvia Salis Sindaca di Genova, Massimo Bisca Presidente Anpi Genova. Concluderà Francesca Re David Segretaria della Cgil Nazionale. Coordina Francesca Parodi rsa Filt Cgil di Amt.

Al termine delle orazioni saranno deposte due corone nell’adiacente largo Pertini: la prima alla lapide di Sandro Pertini e la seconda a quella di Fulvio Cerofolini.