Genova. “Oggi non è solo una commemorazione, con questo corteo vogliamo rivivere a attualizzare i fatti del 30 giugno 1960, quando Genova scese in piazza contro il governo fascista Tambroni, tenendo viva la lotta della Resistenza”. Con queste parole si è aperto il corteo di Genova antifascista del 30 giugno, partecipato da un migliaio di manifestanti che, come tradizione, questo pomeriggio ha attraversato la città, partendo da Principe per arrivare in piazza De Ferrari.

Durante il percorso tanti gli slogan dedicati ai fatti del 1960 e alla lotta di Liberazione. Ma non solo: ricordate le deportazioni degli operai dalle fabbriche organizzate da fascisti e nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, e i diversi momenti di piazza che hanno attraversato la nostra città, dal G8 del 2001 ai fatti di Corvetto del maggio 2019. Dai microfoni del furgone che ha precedeva lo striscione, però, non solo “memoria” ma tanti riferimenti alle dinamiche attuali, con il rilancio delle battaglie che la galassia antagonista porta avanti da mesi: dal contrasto al riarmo alla condanna delle politiche di “sfruttamento e repressione dei governi liberisti”.

Tante le bandiere della Palestina presenti in corteo e altrettanti i richiami alle battaglie contro i partiti di destra e i movimenti di estrema destra. Italiani non. “Faremo terra bruciata intorno ai fascisti e a chi soffia sul fuoco del razzismo e dell’odio tra popoli“. Il riferimento è al “peggiore nazionalismo, vale a dire il suprematismo che oggi vede in Vannacci una nuova strada per continuare a spingere a destra“. Evocativo lo striscione appeso sull’ingresso della galleria Nino Bixio: “Zone rosse, decreti sicurezza, da Tambroni a Vannacci servi e pagliacci”

I caschi da lavoro posizionati sotto la prefettura

Diversi i momenti di azione durante la manifestazione. Cori contri il sionismo e il genocidio in atto a Gaza e in Palestina in piazza della Zecca, con una effige dello stato di Israele data alle fiamme davanti al Comando Nato. A Corvetto un tributo ai morti sul lavoro, con una schiera di caschetti e fumogeni posizionati sotto la prefettura, protetta dalle camionette della polizia. “Ricordiamo Massimiliano Delfino (l’operaio morto pochi giorni fa a Voltri, ndr) e Waseem, Ullah, Amin e Safi i braccianti bruciati vivi dai loro caporali, vittime del profitto e dello sfruttamento capitalista”. In via XXV Aprile esposto uno striscione di solidarietà al popolo cubano, da decenni tenuto sotto “l’oppressione dell’embargo e oggi minacciato ancora dall’imperialismo americano”.

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Corteo di Genova Antifascista per il 30 giugno

La manifestazione è terminata scenograficamente a De Ferrari, con l’esposizione di una riproduzione a grandezza naturale della foto icona del 30 giugno 1960 – la jeep in fiamme al centro della piazza – “incorniciata” da fuochi d’artificio e fumogeni, accesi al grido di “Non dimenticheremo mai”. Terminato il corteo, è stato lanciato l’appuntamento del 19 luglio, dove da tutta Italia arriveranno migliaia di manifestanti per ricordare i Fatti del G8, nel 25esimo anniversario.