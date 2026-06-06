120 anni della Colonia Arnaldi, lunedì 8 giugno una giornata dedicata alla sua storia

Uscio. Dopo la presentazione a Palazzo della Meridiana, nuovo appuntamento per il Festival della Valle del tempo, rassega che si si svolgerà tra il 25 settembre e il 4 ottobre.

Lunedì prossimo, 8 giugno, Il Festival propone un’anteprima speciale dedicata ai 120 anni della Colonia Arnaldi, la beauty farm che ha fatto la storia di Uscio e che è stata per molti anni la Casa della Salute per eccellenza in tutto il mondo.

La Colonia Arnaldi festeggia 120 anni di vita (1906-2026) a partire dalle ore 10.30, la Sala Regina Margherita (via Isella, 8 – Uscio) ospiterà un evento celebrativo volto a ripercorrere le tappe fondamentali di questa storica istituzione, un tempo rifugio d’élite e centro d’avanguardia per la cura del corpo e dello spirito. La manifestazione si aprirà ufficialmente con i saluti delle Autorità locali, che daranno il via a una mattinata ricca di interventi, pensati per svelare l’intrinseco legame tra la Colonia e i grandi nomi della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport italiano.

Ad aprire le sessioni di studio sarà Riccardo Francesco Grozio, direttore del Festival della Valle del Tempo, con l’introduzione “Tracce d’autore: Pavese, Eco, Busi”, un viaggio tra le grandi penne che hanno incrociato la storia di questo luogo. A seguire, il giornalista Massimo Lagomarsino curerà l’intervento “Il paradiso dei penitenti”, offrendo uno spaccato inedito e affascinante sui frequentatori della Colonia, mentre lo storico dell’arte dell’Università di Genova, Andrea Daffra, approfondirà la componente artistica del luogo con la relazione “Calamida e gli altri artisti”.

Non mancherà lo spazio dedicato alla settima arte: il giornalista Mauro Boccaccio interverrà con “Quattro assi del cinema”, raccontando aneddoti legati ai grandi registi e attori che hanno vissuto la Colonia. L’aspetto più strettamente legato al benessere e alla scienza medica sarà invece affidato al dottor Carlo Gerbella, che nel suo intervento “La magica pozione” svelerà i segreti e i benefici del celebre metodo Arnaldi.

La sessione mattutina si chiuderà con una nota di profonda emozione grazie a Daniele Mossini, proprietario della Colonia Arnaldi, che condividerà un ricordo intimo e istituzionale con il suo contributo “In ricordo di papà Giuliano”.

Al termine del convegno, intorno alle ore 13, la giornata lascerà spazio a un momento di convivialità con un aperitivo a buffet. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, si potrà partecipare a una visita guidata esclusiva alla Colonia Arnaldi, un’occasione unica per toccare con mano la bellezza, l’architettura e la storia di questo splendido angolo di Liguria.