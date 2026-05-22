Waterfront Mall, grande folla all’inaugurazione della Coop: Bucci e Salis al taglio del nastro

Genova. La folla delle grandi occasioni ha accolto stamattina il taglio del nastro per il supermercato Coop all’interno del Palasport, nel Waterfront di Levante. Presenti la sindaca Silvia Salis, il presidente ligure Marco Bucci e svariati rappresentanti della politica, tra cui praticamente tutti i personaggi chiave del Pd genovese. Nulla da invidiare al lancio dell’Esselunga di San Benigno, ultimo grande store sbarcato a Genova, che avveniva due anni fa tra le polemiche con Bucci e Toti schierati in prima linea.

L’inaugurazione arriva due mesi dopo l’apertura del Waterfront Mall: impossibile fare prima tenuto conto del cambio in corsa che aveva portato la cooperativa a prendere il posto di Esselunga in quello che tecnicamente è un distretto commerciale tematico, con la giunta Salis determinata a far rispettare il requisito della forte presenza di produttori locali.

Il supermercato Coop del Waterfront si estende per 1.500 metri quadrati (quindi una media superficie di vendita) e conta 11.300 prodotti in assortimento, di cui circa 2.100 liguri e delle aree limitrofe. Occupa stabilmente 40 lavoratori e al suo interno sono presenti 148 imprese del territorio.

“Una grande sfida che Coop ha colto e che solo Coop poteva cogliere in maniera così piena – commenta il presidente Roberto Pittalis -. Noi abbiamo aperto questo supermercato con convinzione all’interno di questa struttura per due motivi fondamentali. Il primo è che è una vetrina importante per tutti i produttori del territorio, che qua hanno un luogo dove far vedere le eccellenze che abbiamo in Liguria, farle conoscere ai genovesi ancor di più e farle conoscere a tutti i turisti che verranno a frequentare questi luoghi. E nel contempo, questi fornitori genereranno una buona occupazione sul territorio, che insieme alla nostra fornirà veramente un bacino di lavoro importante e qualificato all’interno del Comune di Genova e non solo. Abbiamo concorso a riqualificare un’area grazie a un’intuizione di un genovese geniale, Renzo Piano, che la sta restituendo alla città per renderla un luogo dove le persone possano stare insieme per lo shopping e non solo”.

“Siamo un po’ in ritardo, però va bene così, non c’è problema – interviene il presidente Bucci -. Questo non è un centro commerciale, è un distretto tematico, basta girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c’è anche il supermercato. Io sono sempre stato un fautore di questo approccio e, a vedere la gente che è presente oggi all’inaugurazione, direi che funziona”. Sul Waterfront di Levante “siamo in ritardo, ci sono state delle cose che forse si potevano accelerare, ma non è questo il momento di fare polemica: dobbiamo renderci tutti conto che questo progetto è vincente e noi siamo assolutamente convinti che darà grandi soddisfazioni e ricadute economiche e occupazionali a tutta la città”.

“È un’inaugurazione importante per la città di Genova – sottolinea la sindaca Silvia Salis -. Ringraziamo Coop che si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. È un’ottima notizia. Coop è arrivata in corsa completando un progetto che sarebbe stato in difficoltà”.

Supermercati e centri commerciali al centro delle battaglie politiche

All’inaugurazione di Esselunga il 24 maggio 2023 l’allora sindaco Marco Bucci disse: “Troppa grande distribuzione? Noi siamo almeno 15 punti percentuali inferiori rispetto ad altre regioni. Fare la guerra al progresso è inutile, i trend del mondo vanno capiti e anticipati Fare i muri contro la concorrenza è la cosa più sciocca che si possa fare: si perde sempre e non si fa il beneficio di clienti e consumatori”.

​Oggi il governatore Bucci conferma la stessa linea: “I numeri sono sono lì e son poco da discutere. Noi abbiamo meno supermercati a Genova rispetto ad altre altre grandi città del Nord o del Sud Italia. Però c’è un motivo: Genova è ha una circolazione più difficile de va bene così. Il sistema si autoalimenta, il mercato ha le sue regole, e opporsi alle regole del mercato è sciocco perché si perde sempre. Invece bisogna cavalcarle le regole del mercato, ovverosia approfittare delle occasioni per costruire ricadute economiche e occupazionali, che è quello che noi abbiamo sempre fatto. Questa è la strategia giusta”.

All’epoca il Pd contestò quelle parole chiedendosi se la grande distribuzione fosse davvero il progresso per Genova. Come la pensa oggi la sindaca Salis? “Tante cose sono successe, tanti supermercati hanno aperto. Qui non è un mistero che all’ultimo Esselunga ha rinunciato perché c’era un tematismo stringente che invece Coop ha rispettato. Ci sono delle regole, ci sono spazi che vanno destinati a questo tipo di attività, però ci sono tanti altri spazi che invece andrebbero rigenerati e destinati ad altre attività. I supermercati sono importanti come sono importanti gli spazi per la cittadinanza, per i giovani, i parchi pubblici”. Ma a Genova c’è ancora spazio per grandi strutture commerciali? ​La prima cittadina non lo esclude: “La nostra idea è sostenere il commercio di prossimità perché siamo una città multicentrica, tra l’altro con un’età media molto alta, per cui è importante che resistano i negozi che animano i quartieri. Abbiamo un buon numero di centri commerciali e di supermercati, non siamo contro l’apertura di entrambi, però siamo per la valorizzazione delle attività del territorio”.

Il punto sul Waterfront Mall: “Aperture all’80%”

La Coop è un grande tassello che si aggiunge al mosaico del Waterfront Mall, ma diversi spazi appaiono ancora chiusi. A fare il punto è Giorgia Delle Fratte, amministratrice delegata di Genova Retail: “A livello di di affitto degli spazi abbiamo già superato il 95% di occupazione. Come apertura, esclusa la Coop, abbiamo superato l’80% di apertura, poi con luglio dovremmo raggiungere il 90%“. Fondamentale sarà l’arrivo dell’ultimo negozio di media superficie, il marchio King che tratta abbigliamento sportivo e sneakers.

“A livello di ingressi – prosegue Dalle Fratte – se proseguirà il trend che abbiamo notato nel primo mese e mezzo di apertura, questo è un centro che potrà contare 6 milioni di visitatori. Con l’inaugurazione della Coop e con le ultime aperture, quando ci sarà anche il secondo piano, contiamo che possa sicuramente superare questa cifra. Il riscontro dei brand è molto positivo, anche a livello di fatturati, quindi per ora posso dire che siamo oltre le aspettative“.