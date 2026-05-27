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Cordoglio

A Boccadasse l’ultimo saluto all’avvocato Waldemaro Flick

Il rosario si celebrerà alle 19 di mercoledì sera, i funerali giovedì mattina

waldemaro flick

Genova. Genova si prepara a dare l’ultimo saluto all’avvocato genovese Waldemaro Flick, morto a 77 anni dopo una lunga malattia.

Fatello del noto giurista Giovanni Maria Flick, ex ministro ed ex presidente della Corte costituzionale, Waldemaro era anche giornalista. Il rosario si celebrerà alle 19 di mercoledì sera nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, mentre i funerali sono fissati per giovedì 28 maggio alle 10 nella stessa chiesa. La salma verrà poi trasportata nel cimitero di Staglieno.

Avvocato cassazionista, libero professionista in diritto civile e commerciale e revisore contabile, è stato amministratore e sindaco di varie società commerciali, ma viene ricordato anche per la passione per la montagna.

Tra i vari incarichi è stato componente del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e presidente vicario operativo della Fiera di Genova.

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