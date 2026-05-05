Il “re” dei vol à la portière condannato a cinque anni di carcere

Genova. Nuova condanna per il “re” dei vol à la portière. Giovanni Genovese, 40 anni, ladro super specializzato in questi reati con una lunga carriera alle spalle è stato condannato in abbreviato a cinque anni di carcere L’uomo, originario di Napoli ma residente a Genova da moltissimi anni, era stato arrestato a ottobre su ordinanza di custodia cautelare in seguito a un’indagine dei carabinieri per una serie di colpi – una ventina in tutto, messi a segno tra Arenzano e Cogoleto tra giugno e il momento dell’arresto.

Il metodo era sempre lo stesso, così come le vittime: l’uomo dopo aver rubato uno scooter prendeva di mira donne ferme in auto, in coda o al semaforo, infilava il braccio nella portiera e afferrava le borse lasciate sul sedile, scappando poi a tutta velocità. In alcuni casi le vittime erano rimaste ferite nel tentativo di trattenere la borsa

Il 40enne, recidivo specifico – era già finito in cella in passato svariate volte per lo stesso reato – è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare Giorgio Morando per una dozzina di episodi. In alcuni casi infatti le vittime non avevano sporto denuncia mentre in un caso ha risarcito la derubata.

L’uomo si trova tuttora in carcere, ma il gip ha deciso che potrà andare ai domiciliari con braccialetto elettronico