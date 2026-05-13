Potente esplosivo ritrovato al Vittorio Emanuele – Ruffini, scuola evacuata

Genova. Intervento della polizia e degli artificieri al liceo Vittorio Emanuele – Ruffini di largo Zecca per la segnalazione relativa al ritrovamento di un materiale esplosivo all’interno del plesso.

La polizia è arrivata sul posto intorno poco dopo le 14, quando la scuola era in piena attività: oggi era infatti in programma i test scritti degli esami dei privatisti, con centinaia di iscritti, oltre alle riunione dei consigli di classe.

Sul posto sono intervenute, dapprima, le volanti della polizia e la squadra sopralluoghi della Scientifica, dopodiché è stato il turno degli artificieri.

Il materiale rinvenuto – nel corso di alcuni lavori di manutenzione in un locale della scuola – sarebbe acido picrico, un composto noto per essere un esplosivo potente e pericoloso se in forma secca. Storicamente usato come esplosivo militare (Lidite/Melinite), trova impiego anche in laboratori per analisi chimiche e tinture.

Alcuni dei docenti e studenti hanno raccontato di essere stati fatti evacuare molto in fretta, altri si sono allontanati autonomamente.

La polizia locale è intervenuta per transennare l’area davanti all’ingresso della scuola in modo da consentire le operazioni di rimozione dell’esplosivo in sicurezza. La strada è rimasta aperta al traffico.