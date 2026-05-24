Al Porto Antico torna il Vintage Fest: due giorni tra shopping ed eventi

Genova. Il fascino intramontabile del passato torna a specchiarsi nelle acque del Porto Antico di Genova: sabato 6 e domenica 7 giugno, in piazza delle Feste torna il Vintage Fest Genova, arrivato alla quarta edizione.

L’evento, organizzato da Ganzo! Eventi Culturali, promette un tuffo nel passato tra pezzi unici, design d’epoca e atmosfere d’altri tempi. Il pezzo forte del Vintage Fest Genova sarà come sempre il Vintage Market, che accoglierà espositori selezionati da tutta Italia con un vasto campionario di articoli, dall’abbigliamento vintage, agli accessori iconici, ai remake creativi, promuovendo al contempo la filosofia del second-hand di qualità e dello shopping consapevole.

Non mancherà la sezione dedicata agli oggetti collezionabili, al design d’epoca e alla “musica da toccare”, con una vasta scelta di vinili 33/45 giri e cd per gli appassionati del supporto analogico, ma negli stand del fest genovese ci saranno anche stampe originali, giocattoli d’altri tempi, gioielli e occhiali stilosi, scarpe di marca, oggettistica retrò, e tutto quello che un vero appassionato di vintage potrebbe desiderare.

Accanto un ricco programma di eventi collaterali che animeranno le due giornate del Fest, tra sfilate di moda, lezioni di ballo e dj set anni ’90.

Il calendario eventi di sabato 6 giugno si aprirà alle 12:30 con le atmosfere acustiche dei Ball&Chain, che proporranno un repertorio folk country d’ispirazione vintage. Nel pomeriggio, alle 16:00, la scena passerà a Jerry Novara DJ per un set interamente dedicato alle sonorità degli anni ’90, decennio iconico per lo stile e la danza.

Uno dei momenti più attesi dagli appassionati della moda vintage è previsto per le 17:00, con la sfilata “Vintage in passerella” a cura della consulente d’immagine Simona Covotta. La sfilata non sarà solo un tributo alla moda del passato, ma un’occasione per scoprire come valorizzare ogni forma del corpo attraverso outfit cool selezionati direttamente tra gli espositori del Fest. La serata proseguirà con un secondo set di Jerry Novara alle 18:30 e si concluderà con il ritorno dei Ball&Chain alle 20:30, per cantare insieme dal tramonto in poi tra country rock’n’roll e vintage vibes.

Anche la domenica del fest sarà ricca di eventi dai ritmi coinvolgenti: il 7 giugno si inizia alle 15:00 con la scuola Mash Up Genova, che terrà una Rock’n’roll open lesson dedicata sia ai principianti assoluti che ai ballerini più esperti.

Subito dopo la lezione, la piazza si trasformerà in una pista da ballo per la social dance accompagnata dai ritmi autentici dei Fishbones. Lo storico gruppo rockabilly ligure salirà sul palco alle 16:30 portando un set carico di energia, dove il rock’n’roll classico viene rivisitato in chiave moderna, appositamente pensato per far ballare tutto il pubblico e far rivivere l’entusiasmo delle origini.

L’ingresso al Fest ha il costo accessibile di 4,00 euro a persona, con la possibilità di comprarlo online o direttamente all’ingresso del padiglione dove si svolgerà l’evento e l’ingresso gratuito fino a 13 anni.