Il parco di Villa Durazzo Pallavicini assediato dai cinghiali: “Prati e sentieri distrutti”

Genova. Dal parco storico di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli, famoso per i suoi percorsi scenografici e le sue camelie, arriva un grido di aiuto: i sentieri e le aiuole fiorite vengono visitati e devastati dai cinghiali che di notte scorrazzano liberamente.

A lanciare l’allarme è la direttrice del parco, Silvana Ghigino, che in un video ha mostrato i danni causati dagli ungulati: “Tutte le mattine sentieri devastati, tutte ore che se ne vanno e che non possono essere dedicate alle cose belle del parco. Ci sono buchi ovunque, prati distrutti. Durante il giorno facciamo le stesse cose che facciamo tutta la settimana, perché durante la notte questi animali fanno danni”.

I giardinieri ogni mattina lavorano per ripristinare i sentieri e la vegetazione, e il mattino successivo di ritrovano a dover iniziare da capo: “Le guardie provinciali hanno montato una gabbia, ma non funziona – spiega ancora Ghigino – Siamo stanchi di chiedere aiuto e non ricevere una risposta concreta al problema. E intanto il parco fresco di restauro viene distrutto ogni notte”.

Il parco di Villa Durazzo Pallavicini ha riaperto i battenti a fine febbraio dopo la stagione invernale. Realizzato tra il 1840 e il 1846 su progetto dell’architetto Michele Canzio per volere del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, rappresenta un’eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo e nel 2017 ha vinto il titolo di Parco più bello d’Italia.