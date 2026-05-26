Due nuovi spazi per il quartiere, vico Vegetti e via San Bernardo il progetto Fuori dal Comune

Genova. Gli spazi pubblici del centro storico situati al piano terra di vico Vegetti 8/1A e via San Bernardo 22R, recentemente riqualificati dal Comune di Genova grazie ai fondi PINQuA-PNRR, diventano protagonisti di “Fuori dal Comune – Spazi pubblici, decisioni condivise”, il percorso di partecipazione promosso dall’Amministrazione per sperimentare nuove forme di ascolto, confronto e co-progettazione legate alla rifunzionalizzazione di spazi pubblici.

Dalla prima settimana di giugno, infatti, questi nuovi spazi ospiteranno una variegata offerta di attività ricreative, culturali ed educative gratuite e aperte alla cittadinanza: laboratori per grandi e piccini, incontri per donne e famiglie, corsi di danza e ginnastica dolce, esposizioni e seminari dedicati all’economia circolare ed a servizi per i giovani.

Il calendario delle iniziative è stato illustrato oggi, alla presenza dell’assessora ad Urbanistica, Centri storici e Città dei 15 minuti Francesca Coppola, dell’assessore a Patrimonio, Decentramento amministrativo e Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Davide Patrone, e della presidente del Municipio I Centro Est, Simona Cosso.

«“Fuori dal Comune” è un progetto che coniugando scelte urbanistiche virtuose, recupero e valorizzazione degli spazi pubblici, partecipazione e condivisione con le comunità territoriali, genera importantissimi benefici dal punto di vista sociale e culturale – dichiara l’assessora Francesca Coppola – La nuova “tappa” di questo percorso che presentiamo oggi esprime chiaramente la nostra visione dell’attività amministrazione come percorso comune in cui cittadine, cittadini, associazioni e comitati possono e devono essere coinvolti attivamente nella definizione della destinazione d’uso e delle modalità di gestione degli spazi pubblici, in modo da massimizzarne i vantaggi per le persone. Questo tipo di approccio rinsalda il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza, contribuendo ad avviare processi ambiziosi di rigenerazione urbana basati su costruzione di appartenenza, integrazione tra reti sociali preesistenti, senso di comunità e apertura di spazi nuovi per i cittadini che garantiscano accoglienza, vivibilità, sicurezza e inclusione».

«Oggi festeggiamo la stipula dei patti di collaborazione con le realtà aderenti che nelle prossime settimane daranno vita, nei locali di vico Vegetti e via San Bernardo, ad un programma ampio e variegato di attività aperte a tutte e tutti, pensato per favorire la partecipazione del territorio in orari e giornate diverse, incoraggiandone quindi la fruizione, e la conoscenza, da parte del maggior numero possibile di cittadine e cittadini – sottolinea l’assessore Davide Patrone – “Fuori dal Comune” è un progetto virtuoso che valorizza il patrimonio immobiliare pubblico, puntando a farlo vivere tutti i giorni attraverso il coinvolgimento attivo di chi vive nei nostri quartieri: un modello di amministrazione condivisa che porteremo avanti in tutti i luoghi della città dove maggiore, da parte del tessuto sociale, è la richiesta di spazi dove sviluppare iniziative nell’interesse pubblico».

«La firma dei due patti di collaborazione che hanno reso possibile il recupero degli immobili di via San Bernardo e vico Vegetti è da accogliere con un grande e sincero ringraziamento alle tante realtà del territorio che si sono rese disponibili con proprie risorse, tempo ed energia per gestire con noi questi spazi – afferma la presidente del Municipio I Centro Est, Simona Cosso – Il nostro Municipio è orgoglioso di essere co-protagonista di questa nuova e fondamentale attività di presidio sociale, cura condivisa e rigenerazione co-progettata del centro storico. Il nostro impegno va nella direzione di continuare a sostenere e riconoscere il valore della presenza continua delle associazioni e dei tanti cittadini attivi che si dedicano a migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri».

COINVOLTE 12 DIVERSE REALTÀ ATTIVE NEL CENTRO STORICO

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “Fuori dal Comune” e delle politiche di rigenerazione urbana dell’Amministrazione applicate agli interventi finanziati dal PNRR e dal PINQuA; le attività dedicate alla cittadinanza sono realizzate grazie al contributo di 12 diverse realtà attive nel centro storico, che hanno partecipato al percorso avviato dall’Amministrazione nell’ottobre dello scorso anno.

I locali di via San Bernardo 22R e vico Vegetti 8/1A rappresentano la prima sperimentazione operativa del progetto “Fuori dal Comune”, avviata nell’autunno 2025.

Gli spazi sono stati oggetto di interventi di recupero finalizzati a renderli luoghi multifunzionali di interesse generale, destinati a ospitare attività capaci di generare valore sociale, culturale ed economico per il centro storico. L’Amministrazione ha scelto di condividere con abitanti, residenti, cittadini attivi del quartiere sia le funzioni più idonee, sia la modalità di utilizzo e gestione degli spazi. La prima fase del percorso di partecipazione si è svolta da ottobre a febbraio e ha portato alla definizione di un calendario di iniziative che consentissero a questo spazi di essere utilizzati dai cittadini.

La seconda fase, tuttora in corso, vede i partecipanti coinvolti in incontri di co-progettazione volti al confronto sulle vocazioni prevalenti emerse durante l’ascolto (per via San Bernardo, cultura del design in ottica di economia circolare; per vico Vegetti, servizi per studenti e welfare di prossimità).

I 12 aderenti (tra associazioni, una società e un privato cittadino) hanno quindi sottoscritto con l’Amministrazione, nello specifico con il Municipio I Centro Est, due patti di collaborazione (“Co-progettare a Vico Vegetti si può!” e “Co-progettare a San Bernardo si può!”) dedicati a descrivere i rispettivi impegni, risorse e tempi per l’attuazione del percorso, che si concluderà a fine anno con l’eventuale conferma di tali funzioni e la restituzione del loro modello gestionale sostenibile.

L’impegno degli aderenti ai patti è quello di collaborare insieme nella definizione di un calendario in continuo aggiornamento e di contribuire con idee e proposte nel corso degli incontri di co-progettazione che riguardano la futura gestione degli spazi, in un processo che non solo struttura la loro partecipazione, ma costruisce valori civici condivisi.

CALENDARIO AGGIORNATO E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

Il calendario aggiornato e le informazioni sulle attività svolte in via San Bernardo e in vico Vegetti saranno disponibili sulla pagina web dedicata (raggiungibile a questo link) e sui canali social del Comune di Genova.