Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino al 28 maggio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 22 al 28 maggio, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:
1) Da lunedì 25 a mercoledì 27 maggio, in due tratti di via delle Casaccie, e in via dei Pescatori, divieto di transito per i lavori di manutenzione della Sopraelevata
2) Da lunedì 25 maggio al 19 giugno, a Pegli, lavori notturni di riasfaltatura in via Martiri della Libertà e in alcune strade attigue con rilevanti modifiche alla circolazione
3) Fino al 31 agosto, a Rivarolo, divieto di transito in due tratti di via Lepanto nel quadro dei lavori del Terzo Valico dei Giovi
4) Sabato 23 maggio, nel centro storico, sull’asse stradale tra via di Prè e piazza San Giorgio, divieto di transito per consentire lo svolgimento della “Cena condivisa”
5) Sabato 23 maggio, a Sampierdarena, temporaneo divieto di transito in via Rela e via Orsolino per l’evento “Sampierdarena segreta“.
Nel dettaglio:
1a) VIA DELLE CASACCIE – LAVORI NOTTURNI MANUTENZIONE SOPRAELEVATA
Dalle ore 21.00 di martedì 26 maggio alle ore 5.00 di mercoledì 27 maggio in via delle Casaccie, all’intersezione con la Sopraelevata, nell’ambito dei lavori di manutenzione della stessa Sopraelevata, sarà istituito il divieto di transito veicolare.
1b) VIA DELLE CASACCIE – LAVORI NOTTURNI MANUTENZIONE SOPRAELEVATA
Dalle ore 21.00 di lunedì 25 maggio alle ore 5.00 di martedì 26 maggio in via delle Casaccie, all’intersezione con corso Quadrio, nell’ambito delle lavorazioni volte alla movimentazione di mezzi per le opere di manutenzione della Sopraelevata, viene istituito il divieto di transito veicolare.
1c) VIA DEI PESCATORI – LAVORI MANUTENZIONE SOPRAELEVATA
Mercoledì 27 maggio in via dei Pescatori, tra le ore 9.00 e le ore 18.00, per i lavori di manutenzione della Sopraelevata viene istituito il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli afferenti alle lavorazioni.
2) VIE MARTIRI DELLA LIBERTÀ E BEATO MARTINO DA PEGLI – LAVORI NOTTURNI FRESATURA E ASFALTATURA STRADALE
Dal 25 maggio al 19 giugno a Pegli, nella fascia oraria notturna 21.00/6.00, esclusi sabati, domeniche e giorni festivi, per lavori di fresatura e asfaltatura stradale, nei sottoelencati tratti stradali vengono adottati i seguenti provvedimenti:
1. via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giorgio Modugno e via Pavia:
divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi AMT e mezzi di soccorso regolato da movieri.
2. via Beato Martino da Pegli, nel tratto compreso tra via Pavia e via Diciotto Fanciulli:
divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi AMT e mezzi di soccorso.
Inoltre, in:
1) via Beato Martino da Pegli, nel tratto compreso tra via Diciotto Fanciulli e via Nicolò Camillieri:
senso unico alternato regolato da movieri.
2) via Amerigo Vespucci, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e via Bettino Ricasoli:
senso unico alternato regolato da movieri.
3) via Sabotino, nel tratto compreso tra piazza Amilcare Ponchielli e via de Nicolay:
la carreggiata viene regolamentata a senso unico di marcia con direzione ponente con obbligo di svolta a sinistra in Via de Nicolay direzione mare.
Infine, in:
– via Rizzo, nel tratto compreso tra via Bettino Ricasoli e Via Martiri della Libertà:
divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi AMT e mezzi di soccorso regolato da movieri.
– via de Nicolay, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e via Sabotino:
divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso e ai veicoli diretti agli stacchi privati autorizzati.
3) VIE LEPANTO E PERLASCA – LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX MIRA LANZA
Fino al 31 agosto a Rivarolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del progetto urbanistico operativo (PUO) “Ex Mira Lanza” (allargamento stradale, formazione cunicolo sotterraneo per drenaggio acque bianche, allargamento sottopasso ferroviario e opere complementari), nei sottoelencati tratti stradali vengono prorogate le seguenti disposizioni:
– via Lepanto, nel tratto compreso tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario:
divieto di transito veicolare e pedonale.
– via Lepanto, nel tratto compreso tra via Perlasca ed il viadotto ferroviario:
chiusura totale al transito veicolare per le opere di esecuzione del tombotto interrato nei seguenti giorni:
a. 30 e 31 maggio
b. 1 e 2 giugno
c. 6 e 7 giugno
– via Perlasca, intersezione via Lepanto:
istituzione di un senso unico alternato per il completamento dei lavori di collegamento del tombotto interrato con il raccordo verso il Polcevera.
4) SABATO 23 MAGGIO – CENTRO STORICO – EVENTO “CENA CONDIVISA”
Sabato 23 maggio nel centro storico, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Cena Condivisa“, dalle ore 8.00 alle ore 24.00, nei sottoelencati tratti stradali saranno adottate le seguenti prescrizioni:
asse stradale che comprende via di Prè, via del Campo, via di Fossatello, via San Luca, via San Pietro della Porta, via di Canneto il Curto, piazza San Giorgio:
divieto di transito veicolare.
5) SABATO 23 MAGGIO – VIE RELA E ORSOLINO – EVENTO “SAMPIERDARENA SEGRETA”
Sabato 23 maggio a Sampierdarena, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Sampierdarena Segreta“, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, e comunque fino a cessate esigenze, nei sottoelencati tratti stradali, scatteranno le seguenti prescrizioni:
– via Rela, nel tratto compreso tra l’intersezione con la piazza Vittorio Veneto e il civico 1:
divieto di transito.
– via Orsolino:
divieto di transito (ad eccezione degli aventi diritto).
Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/fKpDw , l’elenco dei principali cantieri in corso e in programma sul territorio comunale, suddivisi per Municipio e quartiere.
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