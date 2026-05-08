Viabilità Genova, mobilità e sosta modificata per cantieri ed eventi fino al 14 maggio

Genova. Fino a domenica 10 maggio, Genova ospita la 97esima Adunata Nazionale Alpini. Per essere sempre informati su viabilità, parcheggi e misure di circolazione stradale è possibile consultare tutte le informazioni al link 97ª Adunata degli Alpini.

Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dall’8 al 14 maggio, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Sabato 9 maggio, in alcuni tratti di corso Italia, divieto temporaneo di transito veicolare per l’atterraggio dei paracadutisti nell’ambito della 97^ Adunata Alpini

2) Fino al 31 maggio, la reintroduzione di alcune disposizioni di mobilità in Lungomare Canepa per i lavori di realizzazione del nuovo Parco lineare

3) Fino al 7 giugno, in via Cantore, a Sampierdarena, i lavori di realizzazione della fermata 89 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

Inoltre, sempre nell’ambito dei 4 Assi:

4) Fino al 18 maggio, in un tratto di via Piacenza, a Molassana, i lavori di realizzazione della fermata 265

5) Fino al 17 maggio, in un tratto di via Struppa, i lavori di realizzazione della fermata 255.

Nel dettaglio:

1) SABATO 9 MAGGIO – CORSO ITALIA – EVENTO “ATTERRAGGIO PARACADUTISTI ADUNATA ALPINI”

Sabato 9 maggio in corso Italia, per consentire l’atterraggio dei paracadutisti nell’ambito dell’Adunata degli Alpini, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze viene istituito il divieto di transito veicolare nei seguenti tratti stradali:

1. corso Italia, carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Zara

2. corso Italia, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Quarnaro eccetto i veicoli diretti in via Quarnaro, limitatamente al tratto compreso tra la stessa via Quarnaro e via Nazario Sauro.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

2) LUNGOMARE CANEPA – LAVORI NUOVO PARCO LINEARE

Vengono reintrodotte fino al 31 maggio in Lungomare Canepa, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Parco lineare, le seguenti disposizioni:

1. limite massimo di velocità 50 km/h

2. per i conducenti dei veicoli provenienti da via Pacinotti, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma dell’obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Lungomare Canepa

3. divieto di transito pedonale e veicolare sul marciapiede e sulla pista ciclabile lato mare nel tratto compreso tra via Fiamme Gialle e rotatoria Fiumara.

3) VIA CANTORE – LAVORI FERMATA 89 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 7 giugno in via Cantore, carreggiata mare, nel tratto compreso tra il civico 10 rosso e via di Francia, per i lavori di realizzazione della fermata 89 nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito pedonale in corrispondenza delle aree di cantiere

3. temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 6/Matitone (cod. 89) nel controviale di mare in corrispondenza dei civici 1 e 3.

4) VIA PIACENZA – LAVORI FERMATA 265 PROGETTO 4 ASSI TPL

Vengono reintrodotte fino alle ore 24.00 del 18 maggio in via Piacenza, nel tratto compreso tra il civico 5A e ponte Feritore, per i lavori di realizzazione della fermata 265 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locali, le seguenti misure:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. l’area di fermata del TPL Piacenza 5/Feritore (cod. 265) è temporaneamente spostata a mare dello stacco che adduce ai civici 110A-B-C

4. divieto di fermata sul lato ponente nel tratto compreso tra il civico 5A e lo stacco che adduce ai civici 110A-B-C.

5) VIE STRUPPA E GIRO DEL FULLO – LAVORI FERMATA 255 PROGETTO 4 ASSI TPL

Vengono reintrodotte fino alle ore 24.00 del 17 maggio in via Struppa, nel tratto compreso tra il civico 20A ed il civico 16, per i lavori di realizzazione della fermata 255 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locali, le seguenti misure:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. l’area di fermata dei mezzi del TPL cod. 255 Struppa 10/Giro del Fullo è temporaneamente spostata all’altezza del civico 18

4. divieto di fermata in corrispondenza delle aree di cantiere

5. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/Q90v8 , è possibile consultare l’elenco completo dei principali lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale, suddivisi per Municipio e quartiere.