Viabilità Genova, tutte le modifiche per cantieri ed eventi dal 15 al 21 maggio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 15 al 21 maggio, e nei periodi immediatamente successivi, oltre al già annunciato divieto di transito in un tratto di via Groppallo a partire da lunedì 18 maggio, si segnalano in particolare:
1) Fino al 23 maggio, in Lungomare Canepa, attivazione di nuove fasi delle lavorazioni relative al nuovo parco urbano lineare
2) Da lunedì 18 maggio, nella zona di via Terpi, alcune modifiche ai regimi di circolazione e sosta
3) Lunedì 18 e martedì 19 maggio, in un tratto di via Pisoni, a Rivarolo, divieto di transito legato alla messa in sicurezza del rio Maltempo
4) Fino al 9 giugno, in piazza Verdi, temporanea ricollocazione di una fermata AMT e del capolinea del Volabus per i lavori dei 4 Assi.
Nel dettaglio:
1) LUNGOMARE CANEPA – LAVORI NUOVO PARCO LINEARE
Fino alle ore 7.30 del 23 maggio in Lungomare Canepa, per i lavori di realizzazione del nuovo parco urbano lineare, all’attivarsi delle differenti fasi di seguito riportate, sono istituiti i seguenti provvedimenti:
FASI 5.1 e 5.2, carreggiata monte:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. i flussi veicolari e accessi/uscite dalle aree di cantiere dovranno essere coadiuvati da idonei movieri idoneamente equipaggiati
3. per i conducenti dei veicoli provenienti da via Pacinotti, conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e dell’obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Lungomare Canepa.
FASI 5.3, 5.4 e 5.5
– carreggiata monte:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. i flussi veicolari e accessi/uscite dalle aree di cantiere dovranno essere coadiuvati da idonei movieri idoneamente equipaggiati
3. per i conducenti dei veicoli provenienti da via Pacinotti, conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e dell’obbligo di svolta a destra, all’intersezione con Lungomare Canepa.
– carreggiata mare:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Fiamme Gialle e il civico 184 rosso
3. i flussi veicolari e accessi/uscite dalle aree di cantiere dovranno essere coadiuvati da idonei movieri idoneamente equipaggiati
4. per i conducenti dei veicoli che percorrono la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma dell’obbligo di proseguire diritto (direzione levante) all’immissione in Lungomare Canepa.
Fasi 5.6, 5.7, carreggiata mare:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. i flussi veicolari e accessi/uscite dalle aree di cantiere dovranno essere coadiuvati da idonei movieri idoneamente equipaggiati
3. per i conducenti dei veicoli che percorrono la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma dell’obbligo di proseguire diritto (direzione levante) all’immissione in Lungomare Canepa.
2) VIA TERPI – LAVORI PROPEDEUTICI A NUOVO PARCHEGGIO A RASO
Dal 18 maggio al 13 novembre nella zona di via Terpi, nell’ambito dei lavori di demolizione asfalto al fine di realizzare la mensola di valle della fondazione in calcestruzzo armato del nuovo muro di sostegno e creazione parcheggio a raso, con orario 00.00/24.00, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:
– via Terpi, nel tratto compreso tra i civici 23 e 25:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. è istituito, sul lato levante, il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta per i veicoli degli inadempienti
3. durante la fase di approvvigionamento del cemento, effettuato da mezzi di dimensioni eccedenti, sarà regolamentato da idonei movieri
– salita Superiore Fameiano, nel tratto compreso intersezione con via Terpi per una lunghezza di circa 30 metri:
sul lato mare è interdetto il transito pedonale consentendo il passaggio sul lato monte riducendolo a circa 1 metro.
3) VIA PISONI – LAVORI MESSA IN SICUREZZA RIO MALTEMPO
Dalle ore 8.00 del 18 maggio alle ore 18.00 del 19 maggio in via Pisoni, nel tratto di accesso e di uscita dal piazzale Roberto Carmarino, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del rio Maltempo, sono istituiti i seguenti provvedimenti:
1. divieto di transito con rimozione forzata sia in entrata che in uscita dal parcheggio di interscambio
2. divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti.
4) PIAZZA VERDI – LAVORI FERMATA 416 LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL
Fino alle ore 24.00 del 9 giugno in piazza Verdi, per i lavori di realizzazione della fermata 416 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:
1, limite massimo di velocità 30 km/h
2. l’area di fermata dei mezzi del TPL Brignole FS (cod. 416) è temporaneamente spostata in corrispondenza dello spartitraffico immediatamente a levante rispetto alla sua attuale posizione
3. l’area di capolinea del servizio TPL “Volabus” è temporaneamente spostata, sul lato monte della strada, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Canevari.
Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/ovuBC , l’elenco dei principali interventi in corso e in programma sull’intero territorio comunale, suddivisi per municipio e quartiere.
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