Via Roma chiusa fino al 12 maggio: ecco come cambiano le linee Amt

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Roma, causa lavori stradali, da lunedì 4 a martedì 12 maggio (fino a cessate esigenze), le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 702, 727, n1, n2 e Volabus modificano i percorsi come di seguito indicato.
Per le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 39, 40, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 702, 727, n1, n2 e Volabus, in direzione ponente, i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.
Per la linea 37, direzione levante, i bus, in partenza dal capolinea di via Dante proseguono per via XX Settembre, via Fiume, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare. Direzione ponente: percorso regolare.