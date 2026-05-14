Via Ferri, firmata la convenzione per il nuovo parcheggio: sbloccati 3,2 milioni di euro

Genova. Il percorso per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di via Ferri, nel quartiere di Fegino, ha raggiunto ila sua svolta amministrativa e burocratica: è stata infatti sottoscritta la convenzione attuativa tra il Comune di Genova, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e il Commissario straordinario per il Terzo Valico, Calogero Mauceri. Un’intesa che sblocca un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, risorse rese disponibili e trasferite da RFI al Comune in qualità di stazione unica appaltante.

L’intervento consiste nell’acquisizione delle aree e degli immobili situati tra i civici 14 e 16 di via Ferri, a cui seguiranno la loro demolizione e la successiva costruzione dell’infrastruttura. L’opera si inserisce nel quadro degli accordi legati al Terzo Valico e mira a dare una risposta concreta ai residenti della Val Polcevera che per anni hanno convissuto con i disagi derivanti dai cantieri ferroviari. Con questa firma vengono definiti in modo chiaro i ruoli, le responsabilità e i tempi, permettendo l’avvio immediato delle procedure di esproprio.

Ferrante: “Risultato non scontato”

“È una grande soddisfazione per un risultato tutt’altro che scontato, che consente finalmente di dare una risposta concreta alla comunità e ai cittadini del Val Polcevera – ha dichiarato l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali e ai Lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante – Dopo l’approvazione, la scorsa settimana, della delibera di Giunta sullo schema di accordo – prosegue Ferrante – la firma arrivata in queste ore rappresenta il via libera definitivo a un’opera attesa da anni dal quartiere. Si tratta di un progetto importante, che nasce da un intenso lavoro della mia Direzione e da una collaborazione istituzionale efficace, portata avanti in costante dialogo con il territorio e con il Commissario Straordinario del Progetto unico Terzo Valico – Nodo di Genova, Calogero Mauceri, che ringrazio”. Ferrante ha poi concluso: “Con questa firma si forniscono al soggetto attuatore, il Comune di Genova, tutti gli strumenti necessari per operare, definendo in modo chiaro ruoli, responsabilità e tempi. Sarà quindi possibile, grazie alle risorse rese disponibili e trasferite da RFI al Comune in qualità di stazione unica appaltante, procedere all’acquisizione delle aree comprese tra i civici 14 e 16, a cui seguirà la demolizione degli immobili presenti e la realizzazione del parcheggio pubblico”.

Rixi: “Impegni mantenuti con il quartiere”

Sulla firma è intervenuto anche il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi: “Con la firma dell’accordo attuativo relativo a via Ferri compiamo un passaggio concreto e decisivo per il quartiere di Fegino. L’intesa consente infatti al Comune di Genova di avere la piena disponibilità delle risorse necessarie per avviare le procedure di esproprio delle aree e procedere successivamente alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico atteso da anni dai residenti”. “Un investimento complessivo da 3,2 milioni di euro destinato all’acquisizione delle aree e degli immobili ai civici 14 e 16 di via Ferri, alla loro demolizione e alla successiva realizzazione dell’infrastruttura. Con questo accordo vengono definite in modo chiaro modalità operative e copertura finanziaria, mettendo il Comune di Genova nelle condizioni di poter intervenire senza ulteriori ostacoli. Governo e struttura commissariale hanno mantenuto gli impegni assunti col territorio, assicurando risorse certe e strumenti amministrativi adeguati per dare una risposta concreta ai cittadini di Fegino, che in questi anni hanno convissuto con i disagi per i cantieri del Terzo Valico“.

Romeo (Pd): “Passo importante, ora procedere rapidamente”

Soddisfazione è stata espressa infine dal consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo, già presidente del Municipio V Valpocevera: “Esprimo soddisfazione per la firma dell’accordo attuativo su via Ferri, un risultato atteso da anni dai residenti di Fegino. Da ex presidente del Municipio Valpolcevera ho seguito questa vicenda fin dall’inizio e continuo ancora oggi, da consigliere regionale, a occuparmene a fianco del Comune di Genova e del Municipio Valpolcevera, per dare risposte concrete al territorio”. “L’intesa rappresenta un passaggio importante perché consentirà di avviare gli espropri e realizzare finalmente il parcheggio pubblico atteso dai cittadini, dopo anni segnati dai disagi dei cantieri del Terzo Valico. Ora è fondamentale procedere rapidamente con gli interventi previsti, rispettando gli impegni assunti con il quartiere e garantendo tempi certi per la realizzazione dell’opera”.