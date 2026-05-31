Via di Francia, ruba l’incasso in un bar e colpisce i poliziotti durante la fuga: 31enne arrestato

Genova. È entrato in un bar, ha rubato il registratore di cassa nascondendolo in un grosso sacco nero e si è dato alla fuga. Rintracciato dalla polizia, ha lanciato la refurtiva contro gli agenti. Così un 31enne italiano è stato arrestato ieri pomeriggio per rapina impropria.

L’episodio è intervenuto intorno alle 16.00 in via di Francia.

Gli agenti delle volanti hanno rintracciato l’uomo presso il parcheggio di un supermercato. È stato allora che il 31enne ha cercato di guadagnare la fuga colpendo i poliziotti.

Immediatamente fermato, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva. All’interno del sacchetto nero, infatti, è stato rinvenuto il registratore di cassa con alcune decine di euro.

Tratto in arresto, è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.