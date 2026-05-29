Vetrine vuote e degrado, nuovo obbligo del Comune: “I proprietari mantengano puliti i locali sfitti”

Genova. I proprietari di locali commerciali o artigianali vuoti o sfitti dovranno occuparsi di tenerli puliti nel caso in cui affaccino sulla strada.

È quanto ha stabilito la giunta comunale approvando una modifica di proposta al regolamento di polizia urbana, con cui ha stabilito tra l’altro nuove regole per il consumo e la vendita di alcolici in città.

La proposta di modifica (che dovrà essere votata in consiglio comunale) introduce l’obbligo per i proprietari dei locali commerciali non utilizzati di mantenere puliti e ordinati gli spazi visibili dalla pubblica via, oscurare le vetrine in modo decoroso entro 30 giorni e rimuovere o coprire elementi deteriorati. La finalità è contrastare il degrado diffuso connesso ai locali sfitti, che negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale lasciando veri e propri “buchi neri”, spesso abbandonati al degrado.

“Spesso assistiamo, sul territorio comunale, alla presenza di locali a destinazione commerciale e artigianale che giacciono inutilizzati o dismessi, visibili dalla pubblica via, in condizioni di degrado, abbandono o scarsa manutenzione – aggiunge l’assessora al commercio Tiziana Beghin – i locali sfitti, che spesso si trovano in condizioni di totale abbandono, contribuiscono a una percezione negativa del tessuto urbano, con effetti negativi sull’immagine della Città e una riduzione dell’attrattività urbana, oltre che turistica. Con le modifiche introdotte al regolamento vengono maggiormente responsabilizzati i proprietari e titolari dei locali, nell’ottica della prevenzione di questi fenomeni di degrado diffuso”.