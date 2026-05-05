Sabato la partenza della Vespucci per il nuovo tour mondiale: alla cerimonia atteso il ministro Crosetto

Genova. Nave Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo”, dopo la lunga e importante sosta lavori svolti presso l’Arsenale Marittimo di La Spezia, continua il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026 per continuare a portare in giro per il mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani.

Partirà infatti il giorno 9 maggio dal Porto Antico di Genova per attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi.

La cerimonia di Partenza si terrà sabato 9 maggio alle ore 10.30 dal Porto Antico di Genova alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Annunciato a settembre 2025 dal proprio dal ministro Crosetto, in occasione della conferenza stampa di chiusura del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” si inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Nel 2021 infatti la Marina statunitense ha invitato la Marina Militare a prendere parte alla SAIL250, il raduno globale di grandi velieri e navi militari che, con tappe a Baltimora (SAIL250 Maryland), Boston (Sail Boston) e New York City (Sail4th 250), riunirà alcune delle più importanti unità navali del mondo. Nave Amerigo Vespucci al suo arrivo a New York prenderà parte all’evento culminante dei festeggiamenti ovvero “International Naval Review 250”, organizzata dalla US Navy in occasione del 4 luglio 2026, uno dei più rilevanti incontri internazionali di tall ships (grandi velieri tradizionali, caratterizzati da alberi alti e da un’ampia velatura e unità militari). In Canada Nave Amerigo Vespucci prenderà parte, invece, al Rendez-vous naval de Québec, la 7ª edizione del prestigioso raduno internazionale di navi che si svolgerà dal 23 al 26 luglio 2026 nel porto di Québec City.

Il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotta da Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che valorizza in chiave duale gli asset del Dicastero.

Per la sosta di Nave Amerigo Vespucci a Genova è stato organizzato un ricco palinsesto di eventi:

Il 7 maggio il Comune di Genova organizza 4 appuntamenti per parlare di Blue Economy, cambiamento climatico e biodiversità, innovazione tecnologica e promozione turistica con l’evento “Dal Leghorn al Jeans: viaggio nel Made in Italy”. L’8 maggio a bordo di Nave Amerigo Vespucci sarà presentata la VI edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour” il Giro d’Italia a Vela. Nella stessa giornata sbarcherà da Nave Amerigo Vespucci la Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Alpini. Dal 5 al 7 maggio Nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico per le visite a bordo, sempre gratuite, è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale tourvespucci.it

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