Verso la Regata delle repubbliche marinare, Salis: “Prima edizione con compensi uguali per uomini e donne”

Genova. Questa mattina al centro remiero di Prà la sindaca Silvia Salis ha salutato gli equipaggi genovesi, maschile e femminile, che si preparano ad affrontare la 71esima edizione della Regata delle antiche repubbliche marinare, in programma martedì 2 giugno a Pisa.

Nata nel 1955 è una manifestazione sportiva di rievocazione storica che celebra le imprese di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia. La regata, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, è ospitata a rotazione da una delle quattro città.

Genova si presenta all’appuntamento pisano in una posizione tanto prestigiosa quanto impegnativa: tentare la conquista della quinta vittoria consecutiva nella competizione maschile, confermando il ciclo positivo che negli ultimi anni ha caratterizzato il galeone bianco.

Accanto alla competizione maschile, continua a consolidarsi la regata femminile, appuntamento che negli ultimi anni ha assunto crescente rilevanza all’interno della manifestazione. Anche in questo caso Genova si presenta da protagonista, dopo la vittoria conquistata lo scorso anno nelle acque di Amalfi. Le atlete genovesi cercheranno di confermarsi ai vertici della competizione, proseguendo un percorso sportivo in costante crescita.

La valorizzazione della regata femminile si accompagna anche a una scelta precisa dell’amministrazione comunale: a partire dall’edizione 2026, infatti, i compensi riconosciuti agli equipaggi genovesi maschile e femminile sono stati equiparati, superando una disparità prevista dal precedente regolamento e affermando un principio di pari riconoscimento per atlete e atleti chiamati a rappresentare Genova nella stessa manifestazione.

“La Regata delle antiche repubbliche marinare è una tradizione profondamente legata alla storia e all’identità di Genova, ma è anche una manifestazione sportiva che deve saper parlare al presente – dichiara la sindaca Silvia Salis – salutare oggi gli equipaggi maschile e femminile significa riconoscere il lavoro, il talento e il senso di appartenenza di atlete e atleti che rappresentano la nostra città in una competizione di grande valore simbolico”.

“La Regata non è una semplice competizione sportiva, ma un grande atto culturale collettivo in cui la nostra storia e le radici più profonde della civiltà mediterranea tornano a navigare sull’acqua – commenta l’assessore alle Tradizioni Giacomo Montanari – Genova arriva alla Regata consapevole del proprio rango storico e sportivo: se l’armo maschile custodisce e difende un ciclo d’oro straordinario, l’equipaggio femminile esprime una sintesi di livello assoluto. Schierare atleti e atlete di caratura internazionale, capaci di imporsi nei massimi contesti mondiali, dimostra come la nostra identità marittima continui a generare eccellenza e sottolinea come la nostra storia sia costituita da una cultura viva, capace di rinnovarsi e di dialogare con il futuro attraverso il talento dei nostri giovani”.

GLI EQUIPAGGI

Galeone maschile: Alessandro Calder (timoniere), Riccardo Altemani, Federico Bordo, Matteo Bossone, Martino Cappagli, Lorenzo Gaione, Andrea Licatalosi, Edoardo Marchetti, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Matteo Pozzobon, Nicolò Pucci, Edoardo Rocchi.

Galeone femminile: Raissa Scionico (timoniera), Ilaria Bavazzano, Lucia Cambiaso, Valentina Chelli, Maria Ludovica Costa, Martina Fanfani, Alice Lauletta, Elisabetta Pedemonte, Alice Ramella, Arianna Ramella, Carlotta Savona, Silvia Tripi allenatore: Andrea Ramella (Canottieri Santo Stefano a Mare)

Direttore tecnico: Giovanni Calabrese, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 nel due di coppia, ha contribuito al successo di Genova nel 2022, 2023,2024. Vanta diversi titoli di campione del mondo come tecnico della ASD Canottieri Gavirate. Allenatore della nazionale italiana di canottaggio settore under 23 e universitario.

Allenatore galeone maschile – Giulio Basso, ha contribuito alle vittorie genovesi nel 2022, 2023, 2024, 2025. Tra il 2015 e il 2021 è stato collaboratore tecnico della nazionale italiana di canottaggio Junior, Under 23 e assoluta. Attuale responsabile tecnico del Centro remiero federale universitario di Pra’, allena il Rowing Club Genovese con il quale ha vinto diversi titoli mondiali.

Allenatore galeone femminile – Andrea Ramella, da tre anni con il galeone femminile, allena presso la Società Canottieri Santo Stefano al Mare, che ha messo in campo diversi importanti atleti del canottaggio di Coastal Rowing.