Venticinque anni di “Porto Aperto”, la premiazione degli studenti delle scuole di Multedo

Genova. Con la premiazione delle scuole che hanno partecipato alla terza edizione del concorso “L’energia al terminal di Multedo” organizzato da Porto Petroli di Genova si è conclusa la venticinquesima edizione del progetto educational.

Porto Aperto, che quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova, ha registrato la partecipazione di oltre 600 ragazzi e 90 insegnanti suddivisi in: 6 primarie, 20 secondarie di I grado, 4 secondarie di secondo grado confermandosi come momento formativo di grande interesse e gradimento.

Il progetto Porto Aperto si rivolge a tutte le scuole di Genova, la provenienza di questa edizione è stata di 15 scuole di Genova Centro e Levante e 15 di Ponente.

La trasversalità del progetto e la sua declinazione in base all’ordine e al grado sono alcuni degli elementi che ne de terminano il successo: il format è stato perfezionato negli anni focalizzandosi sulle attività all’interno del terminal, evidenziando l’attenzione alle persone, all’ambiente e alla sicurezza. I laboratori permettono ai bambini e ragazzi di cimentarsi in esperienze studiate appositamente per esemplificare i concetti fondamentali della chimica e stimolare l’interesse.

I laboratori organizzati da Porto Petroli rappresentano ormai una risorsa per le scuole in ottica di un percorso didattico completo. Inoltre, vengono introdotti ogni anno elementi innovativi come le nuove prospettive dell’economia circolare e dei biocarburanti, oltre ad un modello in scala di una petroliera per comprenderne maggiormente il funzionamento.

Da tre anni Porto Aperto è stato arricchito dal concorso “L’energia al terminal di Multedo” un’occasione per stimolare i ragazzi a descrivere in modo creativo la visita presso il terminal. Porto Petroli quest’anno ha premiato, con la donazione di mille euro, le seguenti scuole:

E. Montanella dell’Istituto Comprensivo di Pra, classe V sez. A con il progetto “la Favola del Cavallo Nero”

G. Alessi dell’Istituto Comprensivo di Pegli con le classi III sez. A e III sez. G con i progetti “Alla scoperta dell’oro nero” e il giornalino “Petrolino”

Istituto E. Montale di Genova, con la classe IV sez. A del liceo linguistico con il progetto “Benvenuti alla Porto Petroli”

Pierluigi Timossi, direttore generale di Porto Petroli, ha dichiarato: “Porto Aperto è per noi motivo di grande orgoglio. I suoi 25 anni dimostrano il legame instaurato con il territorio e le scuole. Proprio in occasione di questa edizione abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune di Genova, una attestazione che assegna un valore ancor più importante al nostro progetto”; il Direttore ha poi aggiunto: “Ringraziamo gli insegnanti e le famiglie che supportano da sempre la nostra iniziativa. Intere generazioni sono passate dal nostro terminal partecipando durante le scuole, elementari o medie, al progetto e hanno portato con loro il ricordo di un’esperienza utile e formativa. Questo è un obiettivo centrale che cercheremo di mantenere migliorando l’offerta progettuale e i laboratori che ogni anno proponiamo”.

Presente all’evento anche la consigliera del municipio Ponente Rossella Stradella che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e si è complimentata per l’iniziativa.

Il progetto Porto Aperto prevede un momento di accoglienza in aula e formazione con una panoramica introduttiva sulla struttura del Terminal petrolifero di Multedo e alcuni dati di base sul petrolio, i suoi derivati e i mezzi di trasporto utilizzati e le nuove prospettive dell’economia circolare e dei biocarburanti così da avviare una riflessione storico/scientifica consapevole; a seguire le classi vengono guidate nella visita alle strutture e agli impianti. Al rientro nell’aula formazione, gli studenti possono fruire di una vera attività di laboratorio coordinata da una docente specializzata in biochimica.