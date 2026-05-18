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Commercio

La nuova Coop del Palasport apre al pubblico venerdì 22 maggio

Taglio del nastro con le autorità, previsti Bucci e Salis, e avvio con sconti per i prodotti locali

Palasport, la riapertura

Genova. Il nuovo supermercato Coop all’interno del palasport, al Waterfront Levante, sarà inaugurato questo venerdì 22 maggio.

Alle 10, è prevista la cerimonia di apertura, alla presenza dei produttori locali, dei soci e delle cariche istituzionali.

Sono attesi gli interventi della sindaca di Genova Silvia Salis e del presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Alle 12 il negozio sarà aperto ufficialmente al pubblico.

“Nell’occasione – dicono dal gruppo – è prevista una promozione speciale sui prodotti locali con sconto del 20% sui marchi liguri più rinomati, che continuerà fino al 10 giugno”.

“Il punto vendita, di 1.500 metri quadrati, offrirà tutto quanto serve per la spesa quotidiana e avrà una caratterizzazione specifica sui prodotti locali”.

“Oltre che con l’apertura del supermercato, Coop Liguria contribuirà al processo di rigenerazione urbana del Waterfront, anche attraverso l’organizzazione di attività culturali”, conclude la nota.

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