Il vento strappa le vele, barca alla deriva: il salvataggio dei vigili del fuoco

Genova. Un velista francese è stato salvato dai vigili del fuoco di Genova dopo essere andato alla deriva con la sua imbarcazione.

L’intervento è del tardo pomeriggio di venerdì, quando il Reparto Volo dei vigili del fuoco di Genova è stato allertato per una barca a vela di 14 metri alla deriva a circa 23 miglia al largo di Monterosso.

L’imbarcazion era senza governo, perché il vento aveva strappato le vele. I sommozzatori si sono tuffati dall’elicottero e l’hanno raggiunta.

Il velista è stato imbragato, portato a bordo e trasportato all’ospedale San Martino di Genova in buone condizioni di salute.