Vela Day, grande successo di adesioni: 41 circoli aprono le porte per far scoprire la cultura del mare

Genova. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela ha annunciato oggi un’adesione record per l’imminente Vela Day, l’iniziativa nazionale gratuita dedicata alla promozione della cultura del mare.

Nei giorni del 29 maggio e del 2 giugno, il grande pubblico avrà l’opportunità di vivere in prima persona l’emozione della nautica lungo tutta la costa ligure. Questo evento rappresenta un’occasione unica per avvicinare i cittadini di ogni età allo sport, garantendo un’esperienza immersiva, gratuita e sicura all’aperto. L’iniziativa ha registrato un eccezionale successo sul territorio regionale, con ben 41 circoli liguri pronti ad accogliere neofiti e appassionati. Le realtà aderenti coprono l’intero arco costiero e comprendono LNI Quinto, LNI Rapallo, Club Nautico Bogliasco, Club Vela Sori, Circolo Nautico Arenzano, LNI Santa Margherita Ligure, Rari Nantes Pegli, Varazze Club Nautico, Unione Ecologica Ciappeletta, Vela Club Levanto, LNI Varazze, Waterfront Sailing Club, Circolo Nautico Rapallo, Dinghy Snipe Club, Club Amici Vela e Motore Recco, Circolo Nautico Mandraccio, Circolo Velico Cogoleto, Circolo Nautico Sturla e Circolo Vele Vernazzolesi.

A formare questa imponente rete promozionale si uniscono, per il Ponente Ligure, anche LNI Sanremo, ASD Aquilia, Circolo Nautico Andora, LNI Noli, Centro Nautico Vadese, Circolo Nautico Loano, Porto Maurizio Y.C., LNI Spotorno, Mirage Windsurfing Club, Circolo Nautico Ceriale, Circolo Nautico Al Mare Alassio, Andora Match Race, C.N. San Bartolomeo al Mare, Club del Mare, Circolo Nautico Arma, Circolo Nautico del Finale, Circolo Velico Ventimigliese, Y.C. Cala del Forte, Y.C. Sant’Ampelio, Y.C. Savona, C.N. Albenga e Y.C. Imperia.

Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV, ha dichiarato: “Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i Circoli che hanno aderito a questa bellissima iniziativa, che consente a tutti, e soprattutto ai più piccoli, di scoprire lo sport della vela. Questa adesione capillare evidenzia un profondo spirito di collaborazione tra il Comitato e i Circoli, oltre che tra i Circoli stessi, dimostrando che, lavorando in sinergia, si possono raggiungere traguardi straordinari per l’intero movimento”.

La continua e proficua collaborazione tra il Comitato I Zona FIV e i circoli affiliati, distribuiti sul territorio che va da Ventimiglia a Levanto, costituisce il vero motore di questa iniziativa. Questo solido legame dimostra un autentico spirito di squadra, confermando che, uniti, si vince e si riesce a far conoscere la vela, trasmettendo i valori sportivi e ambientali del mare a un pubblico sempre più vasto. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela (FIV) è l’organo territoriale incaricato di coordinare e sviluppare le attività veliche nella regione Liguria. Attraverso il costante supporto alle Società Affiliate e la promozione di eventi formativi e sportivi, il Comitato si impegna a rendere la vela uno sport accessibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente marino, valorizzando l’inestimabile patrimonio costiero del territorio.