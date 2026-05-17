Vasquez e il bacio alla fascia di capitano del Genoa dopo il gol: “Un onore per me”

Genova. Joan Vasquez, autore del gol dell’1-2 del Genoa contro il Milan ha parlato in sala stampa al termine della partita. Il capitano, dopo aver ‘riposato’ nella scorsa partita, è tornato titolare nonostante il Mondiale sia sempre più vicino: “Ovviamente negli ultimi mesi è normale che mi arrivi il pensiero del Mondiale,l ‘ho sognato tutta la vita. In Qatar non ho giocato nessun minuto, credo che questa sarà una bella opportunità per me. Ma sono professionale, ho parlato un po’ con il mister l’ultima settimana e gli ho detto che sta arrivando un grande evento per me, ma voglio rimanere fino alla fine con la squadra. Voglio essere pronto per dare una mano alla squadra, credo che tutti siamo consapevoli della situazione. Sono orgoglioso perché non solo io, ma tutti abbiamo sempre avuto questo tipo di atteggiamento”.

Proprio all’ultima partita in casa è arrivato il primo gol stagionale del numero 22. Nell’esultanza Vasquez si è tolto la fascia da capitano e l’ha baciata. Un messaggio per la prossima stagione? Vasquez resta? “Certo, credo che a volte le parole vanno e vengono. Provo sempre a far capire che tipo di giocatore sono e ciò che voglio fare. Credo che la gente lo sappia perfettamente, provo sempre a lasciare la maglia sempre sudata. Ovviamente ci sono errori, ci sono cose negative, ma ci proviamo. Credo che il gesto che ho fatto oggi dica tante cose, non lo posso spiegare oggi, volevo baciarla e onorarla. Ho sempre detto che è stato meraviglioso indossare la fascia da capitano, è un onore per me”.

In campo c’era il connazionale Santiago Giménez, che non ha vissuto una buona stagione: non segna da un anno: “È un amico, lo conosco da tanto tempo. Prima che venisse in Italia dicevo per scherzo che quando sarebbe arrivato lo avrebbero marcato veramente forte, che avrebbe fatto fatica. Lui è una persona incredibile, ma non è facile il campionato italiano. Deve abituarsi. Ora lui gioca con una squadra grande, importantissima, e non è facile, la pressione è diversa. Io quello che gli ho detto è che deve stare un po’ sereno, un po’ tranquillo, che il suo momento arriverà, perché si impegna tantissimo, è una persona bravissima. lo gli voglio bene, spero che il suo momento arrivi e che arrivi anche al Mondiale con noi”.

In questi ultimi anni il reparto difensivo del Genoa ha sfornato molti difensori, è un bell’ambiente per chi gioca questo ruolo. Vasquez concorda, ma si sofferma soprattutto su Marcandalli e Otoa: “Hanno fatto una grandissima partita. Non solo oggi, hanno fatto una stagione alla grande. Sono ragazzi che stanno crescendo tanto. Quello che ha fatto Otoa, che veniva da un infortunio e non si era allenato tanto, fare una partita come oggi, non è semplice. Io ho detto che lui ha davvero tutto per giocare a livello top. Ovviamente la differenza la fa la testa, perché lui ha tutto, veramente. Sarà un grande giocatore, ma anche Marcandalli. Sono contento, perché penso che posso dare una mano a loro. Non so come sarà il futuro per loro, ma spero che sia importante”.