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Dramma

Bimba di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio: in prognosi riservata al Gaslini

La piccola, di nazionalità tedesca, era in vacanza con i genitori e stava giocando quando il bocchettone di scarico l'ha "agganciata"

gaslini nuova vetrata

Genova. È stabile, ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Gaslini, la bambina di tre anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata dal bocchettone di scarico di una vasca idromassaggio di un residence di Celle Ligure.

La piccola, di nazionalità tedesca, era in vacanza con i genitori e stava giocando nella vasca idromassaggio quando i genitori l’hanno trovata sott’acqua. Il sospetto è che si sia avvicinata al bocchettone, e che il risucchio abbia “intrappolato” il costume, tirandola sotto.

I genitori hanno subito dato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza con l’automedica. Per velocizzare il trasporto in ospedale è stato chiamato anche l’elisoccorso, che l’ha subito accompagnata all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Al residence sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti.Il pm di turno ha disposto il sequestro della vasca per verificare se vi siano state violazioni alle norme di sicurezza. Sotto choc i titolari e gli altri ospiti del residence.

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