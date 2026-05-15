Valpolcevera, si sblocca il collegamento diretto tra vallata e la Guido Rossa: integrati i fondi con 11 milioni

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante, lo schema del 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 10 marzo 2008 fra ANAS, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Società per Cornigliano, funzionale al completamento delle due strade di sponda destra e sinistra del torrente Polcevera, di collegamento con la strada di scorrimento a mare Guido Rossa.

“Con questo provvedimento, che non comporta oneri finanziari per il Comune – spiega l’assessore Ferrante – proseguiamo nell’iter per la definitiva realizzazione di innesti fondamentali per i collegamenti e l’assetto infrastrutturale della Val Polcevera, che la nostra amministrazione vuole con forza portare a compimento. L’area, in corrispondenza della foce del Torrente Polcevera a Genova, rappresenta un nodo infrastrutturale essenziale per il territorio, considerato che vi confluiscono le infrastrutture stradali e ferroviarie della Val Polcevera e del Ponente. Con la sottoscrizione del 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione 2008, recependo alcune integrazioni, esprimiamo un concreto interesse perché siano conclusi gli innesti stradali e gli argini tra la val Polcevera e la via Guido Rossa, con un collegamento diretto alla strada a mare. Una volta realizzati, tali tratti stradali passeranno sotto la competenza dell’amministrazione comunale”.

Con il presente 2° Atto Aggiuntivo il finanziamento originario è stato integrato per ulteriori 11,7 milioni di euro, portandolo a complessivi 113 milioni di euro, destinati alla realizzazione delle infrastrutture del nodo Polcevera di competenza ANAS (ampliamento a 6 corsie di lungomare Canepa e parte della strada a mare Guido Rossa, già completate, nonché le strade di sponda sinistra e di sponda sinistra, in corso di esecuzione), con significativi interventi stradali e ferroviari. Le opere ricomprese nel 2° Atto Aggiuntivo, approvato dalla Giunta, sono attuate da Società per Cornigliano, attraverso la Stazione Appaltante IRE S.p.A.