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Il commento

Valpolcevera, Rixi: “Ora tempi certi con opere e indennizzi entro il 2026”

"L'impegno comune è garantire che tutti gli interventi e gli impegni assunti vengano rispettati con tempi certi e risposte concrete per i residenti della vallata"

rixi gronda

Genova. “Il via libera alla convenzione attuativa per il park di via Ferri rappresenta un passo concreto e atteso da anni dalla Valpolcevera. Ora è necessario accelerare sulla definizione dei progetti da parte del Comune, perché una volta presentati potranno essere immediatamente finanziati con i 186 milioni di euro già messi a disposizione dal Governo, a partire dal progetto del parco di via Ardoino”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al MIT Edoardo Rixi.

“Parallelamente prosegue il lavoro sugli indennizzi: quelli legati ai disagi di cantiere saranno erogati per tutto il 2026, mentre subito dopo la conclusione dei lavori partiranno anche gli indennizzi per il disagio da circolazione, che saranno riconosciuti direttamente da RFI ai cittadini interessati. Il lavoro portato avanti insieme al MIT e al Commissario straordinario Calogero Mauceri ha consentito di sbloccare risorse e procedure attese da tempo dal territorio. L’impegno comune è garantire che tutti gli interventi e gli impegni assunti vengano rispettati con tempi certi e risposte concrete per i residenti della vallata”.

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